Bernhard Kohl – Triester Str. 282/284, 1230 Wien, Austria

Bild= Symbolbild – KI generiert





Bernhard Kohl ist ein namhafter E-Bike Händler mit Sitz in Österreich, der sich einen hervorragenden Ruf in der Fahrradbranche erarbeitet hat. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von E-Bikes, Zubehör und Dienstleistungen an und richtet sich sowohl an leidenschaftliche Radfahrer als auch an Gelegenheitsnutzer.

Fakten über Bernhard Kohl

Der E-Bike Händler wurde von Bernhard Kohl, einem ehemaligen Profi-Radfahrer, gegründet und ist bekannt für seine hohe Qualität und Expertise im Bereich E-Mobilität. Die Produktpalette umfasst verschiedene E-Bike-Kategorien, darunter Stadt- und Trekkingräder, Mountainbikes und spezielle Modelle für unterschiedliche Nachhaltigkeitsbedürfnisse.

Vorteile und Leistungen

Bernhard Kohl bietet einige herausragende Vorteile und Leistungen:

Fachkundige Beratung: Ein Team aus erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht bereit, um Kunden individuell zu beraten und ihnen zu helfen, das passende E-Bike zu finden. Testfahrten: Die Möglichkeit, die E-Bikes vor dem Kauf ausführlich zu testen, ist ein besonderer Pluspunkt, da Kunden so das Gefühl und die Handhabung der Räder direkt erleben können. Reparaturservice: Der Händler bietet einen umfassenden Service für Wartung und Reparaturen an, um sicherzustellen, dass die E-Bikes ihrer Kunden immer in einwandfreiem Zustand sind. Zubehör: Neben den E-Bikes finden Kunden ein umfangreiches Sortiment an Zubehör wie Helme, Schlösser, Tragetaschen und Bekleidung. Finanzierungsmöglichkeiten: Bernhard Kohl bietet flexible Zahlungsoptionen und Finanzierungsmodelle an, um den Kauf eines E-Bikes für unterschiedliche Budgets zugänglich zu machen.

Zielgruppe

Die Zielgruppe von Bernhard Kohl ist breit gefächert. Hierzu gehören:

Pendler : Menschen, die E-Bikes als umweltfreundliche Alternative zum Auto nutzen möchten, um zur Arbeit zu pendeln.

: Menschen, die E-Bikes als umweltfreundliche Alternative zum Auto nutzen möchten, um zur Arbeit zu pendeln. Freizeitfahrer : Radbegeisterte, die gerne in der Natur unterwegs sind, finden zahlreiche Modelle für Freizeitfahrten.

: Radbegeisterte, die gerne in der Natur unterwegs sind, finden zahlreiche Modelle für Freizeitfahrten. Familien : E-Bikes für Familien oder Lastenräder sind ebenfalls im Angebot, um das Fahren mit Kindern zu erleichtern.

: E-Bikes für Familien oder Lastenräder sind ebenfalls im Angebot, um das Fahren mit Kindern zu erleichtern. Sportliche Nutzer: Für sportliche E-Bike-Fahrer gibt es leistungsstarke Modelle, die für Bergtouren und andere Outdoor-Aktivitäten geeignet sind.

Sonderangebote und Preise

Bernhard Kohl bietet regelmäßig Sonderaktionen und Rabatte, insbesondere zu Saisonbeginn, besonderen Feiertagen oder in der Schlussverkaufszeit. Diese Angebote erleichtern es Kunden, hochwertige E-Bikes zu einem reduzierten Preis zu erwerben. Die Preise für E-Bikes beginnen in der Regel bei etwa 1.500 Euro und können je nach Ausstattung und Marke bis zu 5.000 Euro und mehr reichen.

Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten von Bernhard Kohl sind kundenfreundlich gestaltet, sodass Interessierte die Möglichkeit haben, auch nach der Arbeit vorbeizuschauen. Typischerweise sind die Öffnungszeiten wie folgt:

Montag bis Freitag: 10:00 – 18:00 Uhr

Samstag: 10:00 – 14:00 Uhr

Sonntag: Geschlossen

Insgesamt bietet Bernhard Kohl eine attraktive Kombination aus Qualität, Service und Fachkompetenz, die sowohl Neulinge als auch erfahrene E-Bike-Fahrer anspricht. Mit einem klaren Fokus auf Kundenbedürfnisse und einer vielfältigen Produktpalette ist Bernhard Kohl ein vertrauenswürdiger Partner für alle, die in die Welt des E-Bikens eintauchen möchten.

Bernhard Kohl

Adresse: Triester Str. 282/284, 1230 Wien, Austria

INFO: Alle Details zum E-Bike Händler, Vorteile, Leistungen sind allgemein und aus öffentlichen Quellen – bei Änderungswünschen und Korrekturen gerne an uns wenden. Wir übernehmen keine Haftung für Korrektheit & Details – informieren Sie sich selbständig vor Ort!