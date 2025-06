Berserk or Die: Neues Spiel in Kooperation mit den Entwicklern von Vampire Survivor, Poncle

Das von dem talentierten japanischen Solo-Entwickler Nao Shibata, besser bekannt als Nao Games, entwickelte Hack-and-Slash-Action-Spiel „Berserk or Die“ bietet Spielern eine innovative Steuerungsmethode, die sich deutlich von herkömmlichen Spielen abhebt. Hierbei dreht sich alles darum, so viele Tasten wie möglich gleichzeitig zu drücken.

Je mehr Tasten man gleichzeitig betätigt, desto mächtiger werden die Angriffe des Charakters. Die Steuerung ist intuitiv: die linke Seite der Tastatur führt Angriffe nach links, während die rechte Seite Angriffe nach rechts ausführt. Dies ermöglicht ein hohes Maß an Kreativität und Schnelligkeit im Gameplay. Spieler schlüpfen in die Rollen von faszierenden historisch inspirierten Helden, darunter ägyptische Prinzessinnen und aztekische Krieger.

Die Vielfalt im Spiel wird durch ein umfassendes Arsenal an Waffen bereichert. Ob Katana oder Zweihänder, Sieger wird der sein, der die richtigen Angriffe zur richtigen Zeit einsetzt. Es ist jedoch anzumerken, dass Nao und der Publisher Poncle keine Verantwortung für mögliche Schäden an Ihren Tastaturen übernehmen, die durch übermäßige Tastenanschläge entstehen könnten.

Upgrade-System

Ähnlich wie im äußerst erfolgreichen Spiel „Vampire Survivors“ integriert „Berserk or Die“ Roguelite-Elemente. Inmitten von Wellenkämpfen, die dem System von „Berserk or Die“ nachempfunden sind, können Spieler Gold bei einem Händler ausgeben, um Ausrüstung und kurzfristige Verbesserungen zu erwerben. Zudem können sie durch gesammelte Erfahrungspunkte zwischen den Spielversuchen ihre Charaktere dauerhaft verbessern.

Der Vergleich mit „Vampire Survivors“ endet nicht hier. Beide Spiele sind bekannt für ihre beeindruckende Anzahl an Steam-Erfolgen – „Vampire Survivors“ bietet derzeit über 228 Errungenschaften, während „Berserk or Die“ bereits zur Veröffentlichung mehr als hundert Erfolge verzeichnet hat. Dies macht das Spiel besonders interessant für Completionisten, die große Herausforderungen suchen. Von meiner Seite aus ein kleiner Tipp: Da der Preis von nur 4 € für das Spiel sehr günstig ist, könnte es sich lohnen, gleich auch eine Ersatz-Tastatur in Erwägung zu ziehen.

Ihr könnt „Berserk or Die“ ab sofort auf Steam spielen. Fragen bleiben jedoch bezüglich der Verfügbarkeit auf Plattformen wie dem Steam Deck oder Mobilgeräten. Insbesondere ist unklar, wie das spezielle Steuerungssystem auf diesen Geräten funktionieren würde.

Zur Übersichtsseite