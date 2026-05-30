Berührung mit Kunst: Interaktive Ausstellung Touch! eröffnet im Forum Frohner

Forum Frohner zeigt Ausstellung „Touch! Kunst berührt“

Im Forum Frohner in Krems ist ab Samstag die Ausstellung „Touch! Kunst berührt“ zu sehen. Im Mittelpunkt steht das aktive Erleben von Kunst mit dem Tastsinn.

Die Schau ist so konzipiert, dass Werke nicht nur betrachtet, sondern vielfach auch angefasst und körperlich erfahren werden können. Der Ausstellungsraum wird dafür laut Kuratorin und künstlerischer Direktorin Elisabeth Voggeneder für eine unmittelbare, körperliche Erfahrung von Kunst geöffnet.

Kunstwerke zum Anfassen und Mitmachen

In der Ausstellung werden Arbeiten präsentiert, die Berührung thematisieren, provozieren oder ermöglichen. Dazu gehören materialbetonte Werke von Adolf Frohner ebenso wie interaktive Installationen und performative Positionen.

Teil der Schau sind unter anderem Arbeiten von Adolf Frohner, VALIE EXPORT, Renate Bertlmann und Gudrun Kampl. Ergänzt werden sie durch interaktive Arbeiten von Cornelius Kolig, Tone Fink und Stefan Glettler, die ihre Wirkung erst durch das aktive Mitwirken des Publikums entfalten.

Handlungsanweisungen wie „Berühre mich sanft!“ und „Stoß mich an!“ machen die Gäste zu Akteurinnen und Akteuren. Im Rahmen der Ausstellung wird die Frage gestellt, wie Kunst die Sinne anspricht und welche emotionalen und physischen Reaktionen sie auslösen kann.

In der begleitenden Berichterstattung wird darauf hingewiesen, dass der Tastsinn im musealen Kontext lange Zeit weitgehend ausgeklammert war und als eigenständige Form der Erkenntnis verstanden wird.