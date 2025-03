Berufsfeuerwehr Graz stellt ein: Ausbildung im Branddienst gesucht!

Die Berufsfeuerwehr Graz ist auf der Suche nach motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den Branddienst. Ab Januar 2026 beginnt die umfassende Ausbildung, und interessierte Bewerber haben bis zum 23. März 2025 Zeit, sich zu bewerben. Hier findest du alle wichtigen Informationen zu den Bewerbungsanforderungen und den Vorteilen, die die Feuerwehr bietet.

GRAZ. Die Ausbildung für angehende Branddienstmitarbeiterinnen und -mitarbeiter beginnt Mitte Januar 2026. Die Berufsfeuerwehr Graz sucht nach handwerklich begabten, sportlichen und verantwortungsbewussten Personen. Bewerber müssen eine abgeschlossene Berufsausbildung vorweisen, idealerweise in einem feuerwehrspezifischen Bereich, und sollten über eine Lehrabschlussprüfung oder eine Lehre mit Matura verfügen. Das Mindestalter für die Bewerbung liegt bei 18 Jahren, und die Kandidaten dürfen am Ende der Bewerbungsfrist nicht älter als 28 Jahre sein. Ein Führerschein der Klasse B ist erforderlich, während Führerscheine der Klassen C und E von Vorteil sind; diese müssen jedoch innerhalb von sechs Monaten nach Ausbildungsbeginn erworben werden. Zudem ist die österreichische Staatsbürgerschaft und uneingeschränkte körperliche Eignung nötig. Eine Mindestkörpergröße ist nicht länger vorgeschrieben.

Das wird geboten

Die Berufsfeuerwehr betont, dass es sich um einen krisensicheren Arbeitsplatz in einer der modernsten Stadtverwaltungen Österreichs handelt. Die Mitarbeiter erwarten abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeiten sowie eine umfassende Ausbildung zur Berufsfeuerwehrfachkraft im Branddienst. Zusätzlich wird ein „Klimaticket Steiermark“ zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel bereitgestellt, was den Umweltschutz fördert und den Pendelverkehr erleichtert.

Das Gehalt für Vollzeitbeschäftigte liegt bei mindestens 2.560 Euro brutto pro Monat, einschließlich einer Wechseldienstzulage nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung. Bei entsprechender beruflicher Vorerfahrung kann das Einstiegsgehalt auch höher ausfallen. Jubiläumszuwendungen werden nach 25 und 40 Dienstjahren gezahlt, und Gehaltsvorrückungen erfolgen alle zwei Jahre.

Zeitplan und Fristen

Die Bewerbungsfrist endet am 23. März 2025. Der Auswahlprozess umfasst mehrere Schritte: Im April 2025 werden die theoretischen Kenntnisse geprüft, gefolgt von der Überprüfung der körperlichen Leistungsfähigkeit im Juni 2025. Die Bewerber erhalten im Juli 2025 Informationen über die Ergebnisse des Auswahlverfahrens. Stadtrat Manfred Eber hebt hervor: „Der Aufnahmetest ist sehr anspruchsvoll und verlangt den Bewerber:innen viel ab. Doch mit einer guten Vorbereitung wartet ein verantwortungsvoller und erfüllender Job. Wir hoffen, viele Frauen für diese Herausforderung zu gewinnen, um bald die erste Berufsfeuerwehrfrau in Graz begrüßen zu können.“

