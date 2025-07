Besitzstörung in Simmering: Nach Drohung mit Klage kommt die nächste Rechnung

Kürzlich berichtete MeinBezirk über einen der ersten Fälle von mutmaßlichen „Parkplatz -Abzocke“ in Simmering. Die damals betroffene Doris F. hat nun erneut ein Schreiben mit Forderungen von der Besitzwacht GmbH erhalten.

WIEN/SIMMERING. Doris F. steht vor einer noch immer rechtlichen Herausforderung, nachdem sie kürzlich 395 Euro gezahlt hat, um einer Klage wegen Besitzstörung zu entgehen. Der Betrag wurde für lediglich acht Minuten Aufenthalt auf dem Parkplatz der Firma Boesner fällig. Laut MeinBezirk wird dieses Vorgehen immer häufiger als „Parkplatzabzocke“ bezeichnet, bei dem Unternehmen versuchen, durch überhöhte Forderungen Druck auf Autofahrer auszuüben.

Die neue Forderung der Besitzwacht GmbH

Nach der kurzfristigen Zahlung erhielt F. erneut ein Schreiben von der Besitzwacht GmbH. Darin wird sie mit einem „Vergleichsangebot zu Forderung auf Schadensersatz“ konfrontiert. In diesem Zusammenhang führt die Firma an, dass angebliche Überwachungskosten in Höhe von 235 Euro für die Dokumentation von F.s mutmaßlicher Besitzstörung entstanden seien.

Die Details der Forderung

Das Schreiben endet mit dem Hinweis, dass bei einer Nichtzahlung „erheblich höhere Kosten“ anfallen könnten. Dazu zählen etwa rund 89 Euro für die „Beweismittelsicherung“, also die Sicherung von Lichtbildern sowie die Auswertung des Kennzeichens, und etwa 48 Euro für die „Fallbearbeitung“. F. zeigt sich von diesen Forderungen unbeeindruckt und äußert sarkastisch, dass ihr von der Besitzwacht „netterweise“ ein Betrag von 160 Euro angeboten wird, den sie jedoch nicht annehmen möchte.

Nach rechtlicher Beratung hat sich F. nun entschlossen, die Forderung in einem Einschreiben an die Besitzwacht GmbH zurückzuweisen und sie zur Einstellung der Ansprüche zu bewegen.

F. ist besorgt und fragt sich, „Wer gibt mir die Sicherheit, dass nicht bald die nächste Rechnung hereinflattert?“ Ihrer Meinung nach gleicht das Vorgehen der Besitzwacht GmbH einer Form von „Erpressung“. Im Schreiben wird zudem darauf hingewiesen, dass die aktuelle Forderung einen „separaten Vermögensschaden“ darstellt, der zusätzlich zum Vergleichsangebot zur Androhung von Besitzstörung läuft.

Das könnte dich auch interessieren:

In Simmering wird mit der Angst der anderen gespielt

Tristan Ceselkovski lebt Fußball von San Marino bis Simmering

Wiens Friedhöfe bieten sich als Rückzugsorte vor der Hitze an