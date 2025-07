Besitzstörung: Verdächtige Parkplatzabzocke breitet sich nun auch in Simmering aus

In Wien boomt der Handel mit Androhungen von Besitzstörungsklagen. Der Fall einer Leserin von MeinBezirk offenbart, dass auch Simmering von der Parkplatz-Abzocke betroffen ist. Eine Kontaktaufnahme von der Firma Besitzwacht im Auftrag von Boesner hat große Wellen geschlagen, wobei sich nun herausstellt, dass der Vertrag zwischen den beiden Unternehmen mutmaßlich gekündigt wurde.

WIEN/SIMMERING. Doris F. und ihr Vater queren den Parkplatz der Firma Boesner GmbH & Co KG mit dem Ziel, neue Bilderrahmen zu erwerben. Doch bevor sie das Geschäft betreten, wird der Vater krank, und sie kehren um, ohne das Geschäft jemals zu betreten.

Im Juni trifft Doris F. ein beunruhigendes Schreiben von der Rechtsanwaltskanzlei Luesgens ein, das eine Besitzstörungsklage androht. Entweder sei eine Zahlung von 395 Euro zu leisten, oder sie müsse sich auf rechtliche Konsequenzen gefasst machen. F. kann diese Beschuldigung nicht nachvollziehen, da sie den Parkplatz während der Geschäftszeiten genutzt hat. Wo liegt also das Vergehen?

„Belangloser Schwachsinn“

F. sucht das Gespräch mit Boesner, Ihrer langjährigen Einkaufsstätte, und überprüft das Schild am Parkplatz. Dort steht: „Einfahrt, Parken und Halten außerhalb der Geschäftszeiten nur für zahlende parkbuddy Kunden“. Sie bringt sich also nicht direkt mit der parkbuddy Firma in Verbindung, sondern beschäftigt sich mit dem Abmahnunternehmen Besitzwacht GmbH, das die rechtlichen Schritte eingeleitet hat.

Doris F. stellt in ihrer Korrespondenz die Unrechtmäßigkeit des Vorwurfs in Frage. Schließlich war sie während der Geschäftszeiten am Parkplatz und besitzt eine aktive Kundenkarte. Sie erwähnt auch, dass Boesner ihr versichert habe, keine Besitzstörungsklage gegen sie zu verfolgen. Dennoch leitet Besitzwacht F.s E-Mail an die Kanzlei weiter mit der Bemerkung: „Bitte bearbeiten – gibt völlig belanglosen Schwachsinn von sich und kann das Schild offenbar nicht lesen.“

Die Kanzlei antwortet darauf, dass „die Nutzung der Parkfläche ausschließlich Kunden unserer Mandantschaft vorbehalten ist“. Da F. das Geschäft jedoch nicht betreten habe, sei sie nicht als Kundin anzusehen. Die Korrespondenz endet mit einem Hinweis auf die „deutlich höheren Kosten“, die mit einer Nichtzahlung des Pauschalbetrags verbunden wären.

Schutz vor Parkplatzdiebstahl und Vandalismus

Dieser Druck veranlasst F., den Betrag zu bezahlen, da sie das Risiko von Mehrkosten nicht eingehen möchte. Obwohl sie die Vorgehensweise der Kanzlei und von Besitzwacht nicht nachvollziehen kann, antwortet sie abschließend optimistisch: „Ich wünsche Ihnen allen einen erfolgreichen Wochenstart und mögen Sie mit dem Geld glücklich werden“.

Besitzwacht hat Anfragen von MeinBezirk zum Thema bislang unbeantwortet gelassen, inklusive der Frage nach der Kündigung des Vertrags mit Boesner. Auch Boesner selbst bleibt vage und gibt keine spezifischen Informationen zu ihren Vertragspartnern preis.

Die Entscheidung für die externe Parkplatzüberwachung sei getroffen worden, um sicherzustellen, dass der Parkplatz während der Geschäftszeiten den Kunden zur Verfügung steht. Der Parkplatz wurde zuvor vermehrt von Nichtkunden benutzt, was die Verfügbarkeit für die zahlenden Kunden beeinträchtigt hat. Darüber hinaus möchte man sich so auch vor Vandalismus und Sachschäden schützen.

