Besuch im Unterricht: Med-Uni-Forscher:innen wecken Begeisterung für die Wissenschaft

Katrin Bartl-Pokorny und Florian Pokorny, engagierte Forschende an der Med Uni Graz, tragen im Rahmen der Wissenschaftsbotschafter-Initiative der Agentur für Bildung und Internationalisierung zur Förderung wissenschaftlicher Bildung bei.

GRAZ. Die Begeisterung junger Menschen für wissenschaftliche Themen ist eines der zentralen Ziele von Katrin Bartl-Pokorny und Florian Pokorny, die an der Klinischen Abteilung für Neonatologie sowie der Klinischen Abteilung für Phoniatrie der Medizinischen Universität Graz tätig sind. Im Rahmen der Wissenschaftsbotschafter-Initiative haben Lehrkräfte die Möglichkeit, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlicher Fachrichtungen in ihre Schulklassen einzuladen. Diese besuchen die Schulen und vermitteln kostenlos spannende Einblicke in ihre Forschungsbereiche, was das Interesse der Schüler an Wissenschaft enorm steigert.

Neue Blickwinkel entdecken

Zusätzlich zu Bartl-Pokorny und Pokorny beteiligen sich zahlreiche weitere Wissenschaftler der Med Uni an diesem Programm. „Kinder stellen oft innovative Fragen, die uns dazu bringen, über unsere eigene Forschung nachzudenken und sie aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten“, erklärt Katrin Bartl-Pokorny. „Schulbesuche bieten uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eine große Bereicherung.“ Solche Interaktionen helfen auch den jungen Menschen, ein realistisches Bild von den Herausforderungen und Möglichkeiten innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft zu entwickeln.

Komplexe Themen einfach erklärt

Katrin Bartl-Pokorny und Florian Pokorny haben sich zusammen mit internationalen Kolleginnen und Kollegen im Rahmen eines Beitrags in der Zeitschrift „Frontiers in Young Minds“ einer faszinierenden Frage gewidmet: Kann ein Computer anhand der Stimme einer Person erkennen, ob sie krank ist? Dieses komplexe Thema wurde so aufbereitet, dass es auch für 8- bis 15-Jährige verständlich ist. „Wir sind überzeugt, dass es wichtig ist, Kinder frühzeitig für Wissenschaft zu gewinnen, insbesondere im Bereich der Gesundheitsforschung. Sie sollen verstehen, dass sie eines Tages mit neuen Erkenntnissen zur Verbesserung der Gesellschaft beitragen können“, so Pokorny.

Der Artikel ist frei im Web verfügbar und kann auch von Lehrkräften für den Unterricht genutzt werden, um Schülerinnen und Schüler für die Faszination der Wissenschaft zu begeistern.

