Besuchenswerte Ausstellung: KUNST.APRIL.POTPOURRI – Letzter Tag in der Galerie

Die Galerie des Steiermärkischen Kunstvereins Werkbund öffnet am Mittwoch, 7. Mai, von 16:30 – 19:30 Uhr erneut ihre Tore. An diesem Tag wird die Ausstellung „KUNST.APRIL.POTPOURRI“ präsentiert, die die faszinierenden Werke von sechs talentierten Künstler:innen zeigt: Theresa Gold, Krystian Habdas, LiLA Herderberg, MaLo Magic Blue, Manfred Möstl und Inge Schrötter.

Die Ausstellung bietet eine eindrucksvolle Mischung aus szenischen Momentaufnahmen und modernen Lebenswelten, die in großformatigen Werken dargestellt sind. Diese korrespondieren mit zarten Cyanotypien, die sich mit dem Thema unseres Planeten Erde und seinen sozialen Strukturen auseinandersetzen. Detailreiche Traumlandschaften laden die Besucher ein, sich auf persönliche Innenreisen zu begeben. Zudem vermitteln Stadtansichten einen frischen und luftigen Blick auf Graz, während geometrisch-lineare Farbarchitekturen traditionelles Sehen herausfordern. Keramik- und Objektkunst eröffnen dabei neue Perspektiven auf die symbolischen und persönlichen Beziehungen, die Menschen zu sich selbst, zu anderen und zur technologischen Welt haben.

Besonders erfreulich ist, dass am Galerietag die Künstlerin LiLA Herderberg anwesend sein wird. Sie steht bereit, um Einblicke in die von ihr geschaffenen Werke zu gewähren, und lädt ein, die Kunst ganz in Ruhe zu erleben und zu betrachten.

Der Steiermärkische Kunstverein Werkbund und die beteiligten Künstler:innen freuen sich darauf, Sie willkommen zu heißen! Besuchen Sie uns und entdecken Sie die kreative Energie, die diese gelungene Ausstellung verspricht. Kunst ist nicht nur ein Spiegel unserer Welt, sondern auch ein Fenster zu neuen Interpretationen und Erfahrungen.

