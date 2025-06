Besucherzahlen: Brunnenmarkt bleibt Wiener Lieblingsmarkt

Wiens Märkte erfreuen sich zunehmender Beliebtheit – die aktuellen Besucherzahlen bestätigen diesen Trend. Der Brunnenmarkt in Ottakring hat erneut die Führungsposition übernommen.

WIEN. In der heutigen Zeit ist es an der Tagesordnung, Lebensmittel direkt auf einem der zahlreichen Wiener Märkte zu kaufen und gleichzeitig die gastronomischen Angebote zu genießen. Diese Märkte haben sich zu lebhaften Grätzlzentren in den verschiedenen Bezirken entwickelt. Die jährliche Evaluierung der Besucherzahlen durch das Wiener Marktamt dokumentiert diese erfreuliche Entwicklung.

Im Mai 2025 wurden wöchentlich insgesamt 630.555 Besucher auf den Wiener Märkten gezählt. Hochgerechnet ergibt dies etwa 32,8 Millionen Kundinnen und Kunden pro Jahr, was einer beeindruckenden Steigerung von 19,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Viktor-Adler-Markt auf dem zweiten Platz

Mit 123.544 wöchentlichen Besuchern führt der Brunnenmarkt in Ottakring erneut die Liste an. Dies entspricht einem Anstieg von fast 22 Prozent. An zweiter Stelle steht der erweiterte Viktor-Adler-Markt in Favoriten mit 86.248 Besuchern, gefolgt vom Naschmarkt mit 80.497 Gästen. Besonders hervorzuheben sind die starken Zuwächse beim neuen Kutschkermarkt (plus 48 Prozent), dem Naschmarkt (plus 30 Prozent) und dem Viktor-Adler-Markt (plus 42 Prozent). Auch der Schlingermarkt in Floridsdorf verzeichnete eine Zunahme von 22 Prozent in seiner Besucherzahl.

Stadträtin Ulli Sima (SPÖ), die seit 2015 für die Wiener Märkte verantwortlich ist, hebt die positive Entwicklung hervor. Die 2018 durchgeführte Novellierung der Marktordnung habe entscheidend zur Attraktivitätssteigerung beigetragen. „Mit den neuen Kernöffnungszeiten stellen wir sicher, dass alle Stände auch wochentags geöffnet sind. So stehen die Besucher nicht mehr vor verschlossenen Türen“, erklärt Sima. Die Öffnungszeiten des Lebensmittelhandels sind bis 21 Uhr ausgeweitet worden, während die Gastronomie nun auch sonntags geöffnet ist.

Neuer Schlingermarkt und Naschmarkt

Nach der Regierungsbildung 2025 hat die Neos-Partei die Verantwortung für die Wiener Märkte übernommen. „Wir haben zahlreiche Schritte ergriffen, um die Märkte weiter zu stärken: Die Gebühren für Schanigärten wurden halbiert und die Sonntagsöffnung ermöglicht“, erklärt der Sprecher von Neos für Märkte, Markus Ornig. Beliebte Veranstaltungen wie die „Lange Nacht der Märkte“ wurden von einem einmaligen Event zu einem jährlichen Highlight.

Die Optimierungen gehen auch weiter: Bis Ende August wird der Schlingermarkt in Floridsdorf neu gestaltet. Zudem entsteht am Naschmarkt ein „Marktraum“ in der Kettenbrückengasse, der als neuer Hotspot für lokale Produzenten dienen soll. Ein Verbot für Souvenirshops soll ebenso wie die „Anti-Wasabi-Nuss“-Regelung zur Aufwertung der Märkte beitragen.

Lange Nacht am 29. August

Die Lange Nacht der Wiener Märkte findet heuer am Freitag, den 29. August, zum vierten Mal statt. An diesem Abend erwarten die Besucher wieder ein breites kulinarisches und kulturelles Programm.

Das könnte dich auch interessieren:

Neue Marktordnung-Novelle soll Souvenirstände verdrängen

Bei „Tacos Hermanos“ am Naschmarkt gibt es authentische Tacos

Neues französisches Bistro am Karmelitermarkt

Marktstand „Paul & Worthmann“ feiert einjähriges Jubiläum