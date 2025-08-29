Betreiberwechsel und Renovierung: Frischer Wind im Studierendenheim Ghegagasse

Das Studierendenheim in der Ghegagasse wird künftig von der Akademikerhilfe betrieben, einer der größten gemeinnützigen Anbieter von Studierendenheimen in Österreich. Der Hauseigentümer ÖWG Wohnbau ist unterdessen dabei, das 1997 errichtete Gebäude umfassend zu modernisieren und in Stand zu setzen.

GRAZ/LEND. Das neue Studienjahr bringt nicht nur frischen Schwung in die Universitätswelt, sondern auch bedeutende Veränderungen im Studierendenheim in der Ghegagasse 9–19. Ab sofort wird die Akademikerhilfe, die in Österreich für über 80 Heime verantwortlich ist, das Management des Gebäudes übernehmen. ÖWG Wohnbau hat umfassende Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen umgesetzt, um sicherzustellen, dass das Heim auch in den kommenden Jahren für Studierende attraktiv bleibt.

Energieeffizienz und Aufwertung

Zu den durchgeführten Verbesserungen zählen umfangreiche Malerarbeiten sowie gründliche Reinigungen sowohl in den privaten Wohnräumen als auch in den Gemeinschaftsbereichen. Das Schließsystem des Hauses wurde modernisiert, und alle Beleuchtungseinrichtungen wurden auf energieeffiziente LED-Technologie umgerüstet, die mit Bewegungsmeldern ausgestattet ist. Während die Gemeinschaftsräume derzeit noch aufgewertet werden, ist der Fitnessraum bereits wieder geöffnet. Zudem wird ein professionelles Reinigungsteam von ÖWG Wohnbau künftig regelmäßig die Gemeinschaftsflächen – wie Küchen und sanitäre Einrichtungen – betreuen. Eine Heimleitung der Akademikerhilfe wird vor Ort als Ansprechpartner für das soziale Miteinander zur Verfügung stehen.

Platz für 250 Studierende

Das bewährte Konzept des Studierendenheims bleibt unverändert: Es bietet 46 Wohngemeinschaften für jeweils bis zu sechs Personen sowie fünf Kleinwohnungen mit jeweils 66 Quadratmetern. Insgesamt haben bis zu 250 Studierende Platz. „In Anbetracht aktueller Diskussionen über die Schließung von Heimen ist es uns wichtig, ein starkes Zeichen für leistbares studentisches Wohnen in Graz zu setzen“, erklärt Christian Krainer, Vorstandsdirektor der ÖWG Wohnbau. „Als Akademikerhilfe verstehen wir uns als Partner der Studierenden, der nicht nur Wohnraum, sondern auch ein verlässliches Umfeld für ihre Ausbildung bietet“, ergänzt Bernhard Tschrepitsch, Generalsekretär der Akademikerhilfe. „Mit der Ghegagasse übernehmen wir eine wertvolle Verantwortung, die wir mit viel Engagement und Erfahrung wahrnehmen werden.“

Anmeldungen für das kommende Semester sind bereits auf der Website der Akademikerhilfe möglich. Aktuell wird keine Anmeldegebühr erhoben.

