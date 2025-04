Betreutes Wohnen: Grazer „Autozerkratzerin“ erhält Unterstützung

Grazerin soll in betreute psychosoziale Wohnform untergebracht werden. Damit soll die „Autozerkratzerin“ Hilfe bekommen und die Vorfälle ein Ende haben.

GRAZ. Eine Grazerin, die seit 2013 wiederholt Autos in der Umgebung zerkratzt hat und damit erheblichen Sachschaden verursacht, steht nun kurz davor, in eine betreute psychosoziale Wohnform untergebracht zu werden. Diese Entscheidung wurde von Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) nach einem konstruktiven Gespräch mit Vertretern der Polizei, der Erwachsenenvertretung und des Sozialamtes bekannt gegeben.

Die 43-jährige Frau hat eine diagnostizierte psychische Erkrankung und war in der Vergangenheit bereits in stationärer Betreuung. Bürgermeisterin Kahr erklärte: „Es ist von größter Bedeutung, dass sie nun wieder eine umfassende Betreuung erhält, um sowohl andere potenziell betroffene Personen zu schützen als auch um ihr selbst zu helfen. So kann es nicht weitergehen“. Diese Maßnahme zielt nicht nur darauf ab, Fahrzeugbesitzern Schutz zu bieten, sondern auch der betroffenen Frau eine notwendige Unterstützung zu ermöglichen, um ihre Probleme anzugehen und zu bewältigen.

Um die Unterbringung der Frau zeitnah zu ermöglichen, wird die Erwachsenenvertretung ihren Antrag auf betreutes Wohnen erneuern. In Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Bürgerservice soll eine zügige Klärung der Wohnsituation gewährleistet werden. Es ist jedoch zu beachten, dass die verfügbaren Plätze in betreuten Wohnformen begrenzt sind und es daher zu Wartezeiten kommen kann.

Keine Zwangsmaßnahmen möglich

Wichtig ist der rechtliche Hinweis, dass es keine Möglichkeit für Zwangsmaßnahmen gibt. Die Stadt Graz engagiert sich aktiv in der Suche nach einem geeigneten Platz für die Frau und steht in engem Kontakt mit verschiedenen Organisationen der psychosozialen Versorgung, um ihr die benötigte Hilfe schnellstmöglich zukommen zu lassen. In dieser Hinsicht erweist sich eine interdisziplinäre Zusammenarbeit aller beteiligten Stellen als unerlässlich, um eine bessere Integration in die Gesellschaft und die Wiederherstellung ihrer psychischen Gesundheit zu fördern.

Das könnte dich auch interessieren:

Grazer Citymanagement wird neu aufgestellt

Beleuchtung könnte die Neutorbim ausbremsen

Fußballtore aus Grazer Park verschwunden