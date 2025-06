Betrüger täuschen ältere Dame im Bezirk Jakomini.

Am Freitagnachmittag wurde eine 81-jährige Dame im Grazer Bezirk Jakomini Opfer von Trickbetrügern. Um etwa 15:15 Uhr sprach eine unbekannte, junge Frau die Seniorin vor ihrer Wohnung an. Sie gab vor, im Auftrag einer Nachbarin zu handeln und benötige dringend Hilfe. Während die ältere Dame abgelenkt wurde, nutzte eine zweite Person die Gelegenheit, um Schmuck und Geld aus der Wohnung zu stehlen.

Solche Betrugsmaschen sind in den letzten Jahren immer häufiger geworden, insbesondere in städtischen Gebieten wie Graz. Senioren gelten häufig als bevorzugte Zielgruppe von Trickbetrügern, da sie oft hilfsbereit sind und eher auf die Geschichten der Täterschaft reagieren. Polizei und Beratungsstellen warnen regelmäßig vor diesen Methoden und bieten präventive Maßnahmen an.

Die Polizei von Graz möchte mit dieser Meldung die Bevölkerung sensibilisieren. „Lassen Sie sich nicht auf Gespräche mit fremden Personen vor Ihrer Haustür ein. Wenn Sie sich unsicher fühlen, zögern Sie nicht, die Polizei zu rufen“, erklärte ein Sprecher der Polizei. Trickbetrüger sind oft gut vorbereitet, und ihr Vorgehen kann variiert werden. Es gibt zahlreiche Berichte über ähnliche Vorfälle, wo Betrüger unter verschiedenen Vorwänden, wie etwa angebliche soziale Dienste oder Gewinnspiele, in die Wohnungen von älteren Menschen gelangten.

Die Stadt Graz hat in Reaktion auf die steigenden Betrugsfälle verschiedene Informationskampagnen gestartet, um die ältere Bevölkerung über Sicherheitsmaßnahmen zu informieren. Initiativen umfassen Informationsveranstaltungen und Flyer, die die Bürger über typische Betrugsmaschen und Verhaltensweisen aufklären. Senioren wird geraten, im Zweifel immer eine Vertrauensperson zu kontaktieren oder bei Verdacht sofort die Polizei einzuschalten.

Um die Sicherheit von älteren Menschen zu erhöhen, können folgende Tipps beachtet werden:

Seien Sie skeptisch gegenüber unaufgeforderten Besuchern. Fragen Sie nach einer Identifikation.

Vermeiden Sie es, persönliche Informationen oder Zugang zu Ihrem Zuhause preiszugeben.

Halten Sie wertvolle Gegenstände sicher und unauffällig aufbewahrt.

Nutzen Sie Nachbarschaftsnetzwerke, um Informationen über verdächtige Aktivitäten zu teilen.

Die Grazer Polizei hat ein wachsames Auge auf solche Vorfälle und setzt verstärkt auf Aufklärung und Prävention. Im Falle von verdächtigen Personen oder Aktivitäten sollten stets umgehend die Behörden verständigt werden. Je mehr Menschen sich ihrer Umgebung bewusst sind, desto weniger Möglichkeiten haben Betrüger, um ihre Machenschaften auszuführen.

Diese jüngsten Ereignisse erinnern uns daran, dass Vorsicht geboten ist und dass es wichtig ist, aktiv zu werden, um sich und andere zu schützen.





