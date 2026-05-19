Betrugsskandal beim Online-Traktorkauf: Tiroler um fünfstelligen Betrag geprellt

Verdacht auf Betrug beim Online-Kauf eines Traktors

Ein 56-jähriger Mann aus Imst ist beim Versuch, über ein Internetportal einen Traktor zu kaufen, um einen erheblichen Geldbetrag gebracht worden. Laut Polizei entstand dabei ein Schaden in der Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages.

Der Mann war Mitte Mai auf das Traktorangebot auf einem Onlineportal aufmerksam geworden. In der Folge nahm er mehrfach Kontakt mit dem angeblichen Verkäufer auf, sowohl telefonisch als auch über eine Social-Media-Plattform.

Im Zuge der Kaufabwicklung überwies der 56-Jährige den halben Kaufpreis als Anzahlung auf ein Konto in Deutschland. Einige Tage später wollte er den Traktor in Deutschland besichtigen.

Wie sich herausstellte, hatte das vom Verkäufer genannte Unternehmen für Landwirtschaftstechnik keinen derartigen Traktor zum Verkauf angeboten. Der Vorfall wird von der Polizei als Betrug beim Kauf eines Traktors beschrieben.