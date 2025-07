Bewegungsrevolution: Graz in Bewegung diesen Sommer

Anzeige Bewegungsrevolution Dieser Sommer bewegt Graz PR-Redaktion Aus der Region Am 19. Juli ist die Bewegungsrevolution mit der Aktion „Dein Bewegter Sommer“ im Straßganger Bad in Graz zu Gast. GRAZ. Aufgrund des großen Erfolges im Vorjahr wird die Bewegungsrevolution auch in diesem Jahr die Besucherinnen und Besucher in Graz aktivieren. Der Event findet am Samstag, dem 19. Juli, im Straßganger Bad statt. Im Gepäck des auffälligen, weiß-pinken Tourbusses, der von Ford Reisinger unterstützt wird, sind zahlreiche Sportgeräte, Spiele und fachkundige Trainerinnen und Trainer, die Tipps geben. Tageschallenges sorgen für Unterhaltung und Spaß, vom Luftmatratzenrennen bis hin zu einem Boccia-Turnier. Siehe auch In Grottenhof: Launch of the Styrian World Field in Graz Kostenlose Teilnahme Die Teilnahme ist kostenlos, und jeder ist herzlich willkommen! Besonders spannend: Der Titel des Tischtennis Kaisers oder der Kaiserin wird verliehen, wobei die besten Spieler mit tollen Preisen ausgezeichnet werden. Erfahren Sie mehr über die Initiative und alle kommenden Termine auf diebewegungsrevolution.at/dein-bewegter-sommer. Weitere Tour-Stopps 18. Juli: Bruck-Mürzzuschlag; Murinsel Bruck an der Mur

Bruck-Mürzzuschlag; Murinsel Bruck an der Mur 20. Juli: Graz-Umgebung; Erlebnisbad Frohnleiten

Graz-Umgebung; Erlebnisbad Frohnleiten 25. Juli: Leibnitz; Städtisches Bad Leibnitz

Leibnitz; Städtisches Bad Leibnitz 26. Juli: Murau; Mühlner Badesee

Murau; Mühlner Badesee 27. Juli: Murtal; Freibad Judenburg

Murtal; Freibad Judenburg 1. August: Südoststeiermark; Hallen- und Freibad Feldbach

Südoststeiermark; Hallen- und Freibad Feldbach 2. August: Hartberg-Fürstenfeld; Freibad Hartberg

Hartberg-Fürstenfeld; Freibad Hartberg 3. August: Weiz; Wellenbad Gleisdorf

Weiz; Wellenbad Gleisdorf 8. August: Weiz; Fluss- und Familienbad St. Ruprecht an der Raab

Weiz; Fluss- und Familienbad St. Ruprecht an der Raab 9. August: Weiz; Freibad Weiz

Weiz; Freibad Weiz 10. August: Hartberg-Fürstenfeld; Stubenbergsee Siehe auch Vespa-Fahrer kollidiert in Mariatrost mit Linienbus

