Ein Vorfall im 15. Bezirk von Wien hat am 21. März 2023 für Aufregung gesorgt, als ein 37-jähriger Mann mutmaßlich die Wohnungstür seiner 39-jährigen Ex-Freundin eintrat und sie mit dem Umbringen bedrohte. Der Mann hatte ein aufrechtes Betretungs- und Annäherungsverbot. Die Polizei konnte ihn kurze Zeit nach dem Vorfall festnehmen.

Nach Angaben von Beamten des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus wurde die Polizei am Freitagmorgen von einer Frau alarmiert. Sie habe sich in ihrem Schlafzimmer eingeschlossen, nachdem ihr Ex-Freund gewaltsam in ihre Wohnung eingedrungen sei. Der Grund für ihre Angst war die Drohung des Mannes, sie umzubringen.

Bei Eintreffen der Polizei begegnete die Frau den Beamten in einem stark aufgelösten Zustand. Ihr Ex-Freund war bereits verschwunden, aber die Wohnungstür war deutlich beschädigt, was auf die Gewaltanwendung hinwies. Der Vorfall stellt eine schwerwiegende Verletzung des bestehenden Betretungsverbots dar, das in solchen Fällen zum Schutz der Opfer eingerichtet wird.

Festnahme und rechtliche Schritte

Nach weiteren Ermittlungen wurde klar, dass gegen den 37-Jährigen bereits ein laufendes Annäherungsverbot bestand, das ihm untersagte, sich der Ex-Freundin zu nähern. Er konnte schließlich an der Wohnadresse eines Freundes angetroffen werden und wurde zur sofortigen Vernehmung in die nahegelegene Polizeiinspektion gebracht.

Trotz der Schwere der Vorwürfe verweigerte der 37-Jährige bei der Vernehmung die Aussage. Die Staatsanwaltschaft Wien erließ daraufhin eine Festnahme-Anordnung, und der Mann wurde in eine Justizanstalt gebracht. Aufgrund seines Verhaltens und der Bedrohungen wird sich der Ex-Freund voraussichtlich vor Gericht verantworten müssen, da Verdacht auf mehrere Straftaten besteht. Glücklicherweise wurde die 39-jährige Frau bei dem Vorfall nicht verletzt, was die schnellen Maßnahmen der Polizei unterstreicht.

Mehr Blaulicht-Meldungen:

– Zweijähriger kam nach Fenstersturz offenbar glimpflich davon

– Serien-Täter auf frischer Tat in Wien ertappt

– Drei Kilogramm Kokain und Cannabiskraut gefunden