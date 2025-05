Eine wahre Institution ist der Eissalon „Gelateria Renato“. Wir haben den Eismeister aus Italien besucht und einen Blick hinter die Kulissen dieses traditionsreichen Lokals geworfen.

WIEN/PENZING/RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS. Ein Besuch in der Winckelmannstraße 4 ist wie eine nostalgische Reise in die Vergangenheit: Der verführerische Duft von frischen Früchten durchdringt die Luft, alte Fußballposter zieren die Wände und mittendrin finden sich Auszeichnungen und historische Bilder von Eissorten. Hier arbeitet Renato Piucco, ein gebürtiger Italiener, der seit über einem halben Jahrhundert das Herz und die Seele der „Gelateria Renato“ ist.

Während wir Renato über die Schulter schauten, als er sein berühmtes Cookie-Eis zubereitete, teilte er einige persönliche Erinnerungen: „Ich kannte in der Umgebung an die 400 Leute, die mittlerweile verstorben sind. Der 15. Bezirk war einmal wie ein Dorf“, sagt der passionierte Eismeister mit einem sanften Lächeln, das Melancholie und Stolz zugleich vermittelt. Seit den 1970er-Jahren ist die Gelateria Renato in Betrieb, doch ihre Geschichte reicht über 100 Jahre zurück.

Eissalon mit Geschichte

Das charmante, altmodische Ambiente des Lokals versprüht einen Hauch von Bella Italia. Über die Wände verteilt finden sich gut erhaltene Poster der italienischen Fußballnationalmannschaft aus den 1980er-Jahren. Im hinteren Teil des Eislokals brummen die alten Eismaschinen, in denen Renato täglich frische, cremige Eissorten zubereitet. „Ich mache besseres Eis als viele Italiener“, ist er stolz. Seine persönlichen Favoriten sind die Haselnuss-Sorte, während Mango und Waldfruchtjoghurt bei den Kunden besonders beliebt sind.

Renato stammt ursprünglich aus einer kleinen Ortschaft in den italienischen Bergen. Im Winter arbeitete er als Kellner, bis sein Weg ihn nach Wien führte. Sein Interesse an der Eisherstellung wurde durch seine Mutter und Tante geprägt, die im bekannten Eissalon „Hof“ im ersten Bezirk arbeiteten. „Jetzt bin ich hier – und im selben Haus wohne ich auch noch“, erzählt er mit einem Schmunzeln.

Arbeiten bis zur Pension

Renato führt die Gelateria gemeinsam mit seiner Frau. „Am Morgen bereite ich das Eis zu, dann kümmern wir uns abwechselnd um den Verkauf“, erklärt er. Während sein Sohn den Weg eines Investors eingeschlagen hat, zieht es Renato noch nicht in den Ruhestand. Trotz gesundheitlicher Herausforderungen – Renato lebt mit seinem fünften Herzschrittmacher – plant er, bis zur Pension seiner Frau weiterzuarbeiten. Danach, so träumt er, möchte er vielleicht endlich nach Italien reisen.

