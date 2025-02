Bezirksbudget: 21 Projekte verbessern 2025 das Leben der Floridsdorfer

Jahr für Jahr wird mit „21 Projekte für den 21. Bezirk“ demonstriert, wie die Bezirkspolitik ihr Budget einsetzt. In diesem Jahr liegt ein besonderer Fokus auf den Bedürfnissen von Seniorinnen und Senioren sowie auf Parkanlagen.



WIEN/FLORIDSDORF. Zu Beginn eines jeden Jahres werden die Budgetpläne für den Bezirk festgelegt. Um diese finanziellen Mittel für die Floridsdorfer greifbarer zu machen, wird jährlich eine Präsentation und ein Flyer zu „21 Projekte für den 21. Bezirk“ erstellt. Diese Budgetvorstellung findet seit 2018 statt.

Bezirksvorsteher Georg Papai und die Vorsitzende des Finanzausschusses Barbara Cermak (beide SPÖ) haben kürzlich die 21 Projekte für 2025 in der Schule in der Wassermanngasse vorgestellt. Im Vergleich zum Vorjahr wird in diesem Jahr besonders viel in Parks und die Unterstützung der Pensionistenklubs investiert.

5,3 Millionen für grüne Projekte

Insgesamt verfügt der Bezirk 2025 über ein Budget von nahezu 40 Millionen Euro. „Die 21 Projekte sind eine Auswahl, bei der es nicht nur um die Höhe der einzelnen Ausgaben, sondern auch um die Vielfalt der Aufgaben geht, die jährlich aus dem Bezirksbudget finanziert werden“, erläutert Bezirksvorsteher Georg Papai (SPÖ).

Besonders hoch sind die Investitionen in diesem Jahr für Parkanlagen, Gartenanlagen und Kinderspielplätze. Insgesamt stehen dafür 5,3 Millionen Euro zur Verfügung, was einer Steigerung von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Zu den grünen Projekten gehört die Umgestaltung des Friessneggparks. Im Rahmen des Beteiligungsprojekts „Klimateam“ wurde der Wunsch geäußert, die Nutzbarkeit des Parks zu verbessern. Noch in diesem Jahr wird der Park mit einem neuen Holzpavillon, einem Trinkbrunnen und zusätzlichem Grün ausgestattet. Ein Kletterspielgerät, inklusive Schaukel, wird für mehr Spaß für die Kinder sorgen, während zwei der Eingänge barrierefrei gestaltet werden. Die Kosten belaufen sich auf etwa 600.000 Euro. Weitere Vorhaben im Bereich Grünraum unter den 21 Projekten sind die Begrünung des Johann-Ort-Platzes sowie die Modernisierung der Sitzmöbel im Wasserpark Floridsdorf.

Für Jung und Alt

1,1 Millionen Euro fließen an die Pensionistenklubs in Floridsdorf, unter anderem in den Klub in der Jedlersdorfer Straße 99/19. Dazu kommt die erstmalige Durchführung des „Seniorenparlaments“ in Floridsdorf, das gemeinsam mit dem Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser nach dem Vorbild des Jugendparlaments Word-Up21 geplant ist.

Für die jüngere Generation investiert der Bezirk in diesem Jahr etwa 1 Million Euro in die Jugendbetreuung in Parks und öffentlichen Räumen. Ein mobiles Unterstützungsteam des Vereins Wiener Jugendzentren wird künftig durch den Bezirk touren. Die zukünftigen Einsatzorte werden derzeit besprochen. Auch für die Kleinsten wird bei den 21 Projekten gesorgt, denn aktuell findet die Sanierung des Kindergartens in der Franklinstraße 28 mit einem Budget von 312.000 Euro statt.

Die Projekte im Überblick

Wer mehr über die 21 Projekte für den 21. Bezirk erfahren möchte, kann bald einen detaillierten Blick darauf werfen. Ein Flyer zum Projekt wird bald auf der Webseite der Bezirksvorstehung verfügbar sein. Auf dieser Seite sind alle 21 Projekte sowie deren Kosten aufgelistet:

Sanierung der Schule Dr.Skala-Straße; 5.870.000 Euro

Sichere Schulwege, WS Irenäußgasse und VS Berzeliusgasse; 200.000 Euro

„Seniorenparlament“; 45.000 Euro

Umgestaltung Friessneggpark; 550.000 + 40.000 Euro

Projekt „Junges Theater“ in Floridsdorf; 30.000 Euro

„Grünes Tor“ zur Rußbergstraße; 500.000 Euro

Sanierung Kindergarten Franklinstraße; 312.000 Euro

Umgestaltung Park an der Else-Feldmann-Promenade; 400.000 Euro

Umgestaltung Johann-Orth-Platz; 100.000 Euro

Klimafitter Floridsdorfer Markt; 500.000 Euro

Mehr und neuere Sitzmöglichkeiten in Floridsdorf; 70.000 Euro

Öffentliche Beleuchtung; 270.000 Euro

Mobile Jugendarbeit; 85.000 Euro

Ballspielkäfig Parkanlage Großfeldstraße; 100.000 Euro

Begrünung Kramreiterweg; 250.000 + 335.000 Euro

Maßnahmen zum Mikroklima Töllergasse; 100.000 Euro

Neue Bänke und „Working Station“ im Wasserpark; 58.000 Euro

Sanierung VS Pastorstraße; 1.180.000 Euro

Neuer Seniorentreff „All in Floridsdorf“; 540.000 Euro

Aufwertung Anton-Störck-Gasse; 650.000 + 100.000 + 200.000 Euro

Familienfreundliche Online-Karte; 5.000 Euro

Für die 21 Projekte im Folgejahr hat die Bezirksvorstehung bereits einen Aufruf gestartet. Neue Ideen und Vorschläge können unter der E-Mail-Adresse [email protected] eingereicht werden.



Das könnte dich auch interessieren:

In Floridsdorf wird den Tauben der Kampf angesagt

Kombination aus Sport und Kultur am Jedlersdorfer Platz