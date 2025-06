Bezirkschefin verteilt kostenloses Eis zum Ferienbeginn

In wenigen Tagen starten für die Schülerinnen und Schüler in Ottakring wieder die lang ersehnten Sommerferien. Wenn am Freitag die Zeugnisse verteilt werden, wird die Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp (SPÖ) eine besondere Überraschung für die Kinder bereithalten: Sie verteilt Gratis-Eis in der Thaliastraße 50.

WIEN/OTTAKRING. Am Freitag, dem 30. Juni 2023, ist es endlich so weit: Für Abertausende Schülerinnen und Schüler beginnt die wohlverdiente achtwöchige Sommerpause.

Um diesen Start in die Ferien gebührend zu feiern, hat sich Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp eine ebenso süße wie kühlende Aktion überlegt. Wie bereits im Vorjahr werden die kleinen und großen Fans von Eiscreme in der Thaliastraße mit einem kostenfreien Eis belohnt. Diese Tradition hat sich als sehr beliebt etabliert und soll den Kindern eine Freude machen und gleichzeitig den Zusammenhalt in der Gemeinde fördern.

Mit dieser Initiative will die Bezirksvorsteherin nicht nur den Ende des Schuljahres feiern, sondern auch die Kinder und ihre Familien dazu anregen, die Freizeitangebote in Ottakring zu nutzen. Zahlreiche Parks, Spielplätze und Freizeitaktivitäten in der Umgebung laden dazu ein, die warmen Wochen auszukosten.

Die Ferienzeit in Wien bietet zudem eine Fülle an Möglichkeiten, die Freizeit abwechslungsreich zu gestalten. Ob Sport, Kunst, Musik oder Natur, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Die Stadt Wien organisiert zahlreiche Programme für Kinder, darunter Workshops, Feriencamps und Ausflüge. Diese Angebote sind eine ideale Gelegenheit, neue Freunde zu finden und sich kreativ auszuleben. Dazu kommen zahlreiche Veranstaltungen wie das Wiener Filmfestival oder Open-Air-Konzerte, die den Sommer in der Stadt lebendig machen.

Auf die Rückkehr in die Schule nach den Sommerferien freuen sich viele Lehrer und Lehrerinnen, denn nach einer wechselhaften Zeit, die durch die Pandemie geprägt war, kehren die Schulen zunehmend zur Normalität zurück. Es wird erwartet, dass die neuen Lehrpläne und Lernmethoden auch im kommenden Schuljahr zu einer positiven Entwicklung bei den Schülerinnen und Schülern führen werden.

Die Veranstaltung am Freitag beginnt um 13 Uhr und alle Kinder sind herzlich eingeladen, vorbei zu kommen, um ihr Gratis-Eis abzuholen und damit in die Sommerferien zu starten. Bezirksvorsteherin Lamp wird auch persönlich vor Ort sein, um mit den Kindern und Eltern ins Gespräch zu kommen und ihnen alles Gute für den Sommer zu wünschen.

In einer Stadt wie Wien, in der es unzählige Möglichkeiten gibt, die Ferien zu verbringen, ist es wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen eine erholsame und spannende Zeit erleben. Die Aktion von Stefanie Lamp ist ein kleiner, aber feiner Beitrag dazu, den Sommer in der Stadt zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.





