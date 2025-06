Bezirksmuseum: Entdecken Sie 28 Geschichten im Freien in Hietzing

Eine spannende Outdoor-Ausstellung des Hietzinger Bezirksmuseums bietet auch im Sommer die Möglichkeit, tief in die lokale Geschichte einzutauchen und die Geschehnisse der Zwischenkriegszeit zu entdecken.

WIEN/HIETZING. Ab Anfang Juli können interessierte Bürgerinnen und Bürger bei einem Spaziergang durch den Bezirk auf mehrere informative Tafeln treffen. Diese sind auf Augenhöhe angebracht, mit historischen Bildern und prägnanten Texten versehen. Die Initiative stammt von den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bezirksmuseums Hietzing, die mit dieser Ausstellung auch während der Schließzeiten des Museums spannende Einblicke in die Bezirksgeschichte bieten möchten.

Die Outdoor-Version der ursprünglich im Museum präsenten Ausstellung „Hietzing 1945 – 1955“ besteht aus insgesamt 28 Tafeln, die an verschiedenen Orten platziert sind und jeweils bedeutende Ereignisse der Nachkriegszeit in Hietzing beleuchten. Diese Ausstellung macht die Geschichte zugänglich und erlebbar, unabhängig von den Öffnungszeiten des Museums.

Alle Stationen auf einen Blick

Das Projekt wurde von dem Bezirks-Historiker Klaus Daubeck initiiert. Er betont: „Die Tafeln sind für alle zugänglich, sowohl für Radfahrende als auch für Fußgänger in Hietzing. Dies ermöglicht den Besuchern, an ungewöhnlichen Orten, die sie sonst vielleicht nie aufsuchen würden, mehr über die Geschichte des Bezirks zu erfahren.“ Durch die Tafeln wird sichtbar, wie sich Hietzing im Laufe der Zeit verändert hat—andernorts jedoch auch konstant geblieben ist.

Besucher können mehrere oder alle Tafeln erkunden, da ein Infoblatt mit Standorten und Erreichbarkeit des öffentlichen Verkehrs bereitgestellt wird. Dieses Verzeichnis ist in den Hietzinger Filialen der Bäckerei Schwarz und am Zeitungsständer der Bezirksvorstehung erhältlich.

UFO-Alarm und Weihnachtsfeier

Jede Tafel bietet einen einzigartigen Blick auf historische Momente. Mit spannenden, überraschenden und oft auch positiven Geschichten ist für jeden etwas dabei. Themen reichen von der „Pummerin“ – der großen Glocke, die durch den Bezirk zog – bis hin zu einer Weihnachtsfeier für 2.000 Kinder, die an der Maxingstraße 2 passiert ist. Ein besonders einzigartiger Vorfall ist der UFO-Alarm in Hietzing, der an der Schloss-Allee thematisiert wird.

Die Outdoor-Ausstellung ist noch bis zum Herbst sichtbar. Mit dem Ende der Schulferien wird auch das Bezirksmuseum wieder für Besuche geöffnet sein, sodass die Geschichte Hietzings noch umfassender erlebt werden kann.

