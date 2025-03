Bezirksmuseum Josefstadt: Ausstellung zu den Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs

Wie sah die Josefstadt nach dem Zweiten Weltkrieg aus? Welche Herausforderungen gab es bei den Aufräumarbeiten und das Leben der Bewohnerinnen und Bewohner in dieser schwierigen Zeit? Anlässlich des Tages der Bezirksmuseen präsentiert das Bezirksmuseum Josefstadt eine neue Ausstellung mit dem Titel „Zwischen Trümmer und Neubeginn“, die die Nachkriegsjahre im Bezirk eindrucksvoll dokumentiert.

WIEN/JOSEFSTADT. Die Nachkriegszeit in der Josefstadt ist eine Geschichte von Zerstörung, Hoffnung und Wiederaufbau. Um mehr über diese prägende Epoche zwischen 1945 und 1955 zu lernen, gibt es unterschiedliche Wege: Gespräche mit Großeltern, Internetrecherche oder ein Besuch im Bezirksmuseum, das als Informationsquelle dient.

Im Rahmen des 18. Tages der Bezirksmuseen am Sonntag, dem 9. März, hat die Museumsleiterin Maria Ettl eine besondere Ausstellung geschaffen. Die Schau befasst sich tiefgründig mit den Herausforderungen und Veränderungen, die die Menschen zwischen den Trümmern der Stadt erlebten. Während alle teilnehmenden Bezirks- und Sondermuseen an diesem Tag ein abwechslungsreiches Programm anbieten, wird Ettl besonders die Erinnerungen und Perspektiven der Josefstädterinnen und Josefstädter einbeziehen.

Ausstellung von Anrainern

Die Ausstellung „Zwischen Trümmer und Neubeginn“ findet in der Schmidgasse 18 statt und bietet einen eindrucksvollen Einblick in die Zeit des Wiederaufbaus. Gezeigt werden nicht nur Fotos und Dokumente, sondern auch originale Artefakte, die von Bewohnerinnen und Bewohnern der Josefstadt zur Verfügung gestellt wurden. Dazu gehören unter anderem persönliche Gegenstände und Erinnerungsstücken aus der Zeit des Krieges und der unmittelbaren Nachkriegsjahre, die die Resilienz und den Einfallsreichtum der Menschen widerspiegeln.

Der Eintritt zu dieser aufschlussreichen Ausstellung ist frei. Geschichtsinteressierte haben an diesem speziellen Tag die Möglichkeit, einen Blick auf das Wien von vor 70 Jahren zu werfen. Zur Eröffnung werden am Sonntag ab 10.30 Uhr Auszüge aus historischen Tagebüchern vorgetragen, die einen persönlichen Zugang zur Vergangenheit ermöglichen. Das Museum ist am Tag der Bezirksmuseen von 10 bis 16 Uhr geöffnet und die Ausstellung wird bis Anfang 2026 zugänglich sein.

