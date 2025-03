Bezirksparlament: Das Kalvarienbergfest kehrt unter neuer Leitung zurück

Bei der letzten Sitzung der Bezirksvertretung Hernals bereitete man sich bereits auf die bevorstehenden Wien-Wahlen vor. Neben den nachrückenden Bezirksräten gab es auch die offizielle Ankündigung, dass das beliebte Kalvarienbergfest in diesem Jahr zurückkehrt.

WIEN/HERNALS. In einer letzten Sitzung rief Hernals seine Bezirksräte zusammen, um in der aktuellen Besetzung zusammenzukommen. Diese Sitzung war besonders, da sie die letzte vor den wichtigen Wien-Wahlen am 27. April 2024 war. Zur Eröffnung wurden zwei neue Bezirksräte vorgestellt, Christina Steckbauer von der SPÖ und Yousef Hasan von den Neos, die für ihre Parteien nachrücken werden.

Trotz der Unsicherheit, welche Bezirksräte bei der nächsten Sitzung anwesend sein werden, behandelten die Anwesenden weiterhin relevante Themen, die den Bezirk in naher Zukunft beeinflussen könnten.

Kalvarienburgfest: Ein Publikumsmagnet kehrt zurück

Die FPÖ zeigte sich während dieser Sitzung besonders engagiert und stellte zahlreiche Anfragen, auf die Bezirksvorsteher Peter Jagsch (SPÖ) sowohl schriftlich als auch mündlich eingehen musste. Eine zentrale Anfrage bezog sich auf den Status des Kalvarienbergfestes, das traditionell Anfang April stattfindet.

Im vergangenen Jahr musste das Fest aufgrund organisatorischer Schwierigkeiten der Bildungsagentur abgesagt werden. Bezirksvorsteher Jagsch bestätigte jedoch erfreut, dass der Markt am Kalvarienberg in diesem Jahr stattfinden wird. Die feierliche Eröffnung ist für Freitag, den 4. April 2024, um 17 Uhr geplant, und erste Details über das Event sind bereits bekannt.

Tradition und Kultur im Mittelpunkt

In diesem Jahr wird der Verein „Volxfest“ die Organisation des Festes übernehmen, was für eine vielversprechende Umsetzung sorgt, da der Verein bereits für andere erfolgreiche Veranstaltungen wie das Gulaschfestival im Donaupark und die Stammersdorfer Weinfeste verantwortlich war. Der Markt wird bis zum 20. April durchgeführt und bietet ein vielfältiges Programm, das Kultur und Tradition in den Vordergrund stellt.

Jagsch hob hervor, dass Tradition ein wesentlicher Bestandteil der Organisation sei, weshalb auch der beliebte „Bamkraxler“ Teil des Festes sein wird. Bisher sind zehn Marktstände geplant, mit der Aussicht auf Expansion. Während die Sitzung insgesamt ruhig verlief, gab es auch einige Debatten über Resolutionsanträge. Zum Abschluss wurde die gute Zusammenarbeit betont, und man blickte erwartungsvoll auf die bevorstehenden Wahlen.

