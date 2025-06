Bezirksvertretung: Geplante Vorhaben in Liesing für die neue Legislaturperiode

Nach der Angelobung der neuen Bezirksvertretung gibt Bezirksvorsteher Gerald Bischof (SPÖ) einen Überblick über anstehende Großprojekte. WIEN/LIESING. Liesing hat ein neues Bezirksparlament: Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál (SPÖ) lobte bei der konstituierenden Sitzung im Amtshaus Liesing die anwesenden 59 von 60 Bezirksräten, die aus verschiedenen Fraktionen wie SPÖ, FPÖ, Grüne, Neos, ÖVP, KPÖ und Pro23 stammen. Gerald Bischof (SPÖ) wurde erneut als Bezirksvorsteher des 23. Bezirks bestätigt und äußerte seine Vorfreude auf die kommende Amtszeit: „Ein besonderer Dank geht an alle Mitglieder der neuen Bezirksvertretung für ihre Bereitschaft, sich für die Interessen und Anliegen der Liesinger einzusetzen.“ Wichtige Projekte für Liesing Bischof gab zu Beginn der neuen Legislaturperiode einen umfassenden Überblick über die großen Projekte der kommenden Jahre. Zu den bedeutendsten Vorhaben zählt das neue Gesundheitszentrum „Mia“, das als zentrale Anlaufstelle für medizinische Versorgung konzipiert ist. Ein weiteres zukunftsorientiertes Stadtentwicklungsprojekt ist „Biotop Wildquell“, das auf der Industriebrache einer ehemaligen Lackfabrik realisiert wird. Hier sollen dringend benötigter Wohnraum sowie ein 30.000 Quadratmeter großer Park an der Breitenfurter Straße entstehen. Diese Maßnahmen sind Teil eines umfassenden Engagements zur Förderung des ökologischen Gleichgewichts in urbanen Räumen; das Projekt zur Renaturierung des Liesingbachs wird ebenfalls fortgeführt. Siehe auch Trump Erlässt Einreiseverbot für Bürger aus zwölf Staaten – Was Sie wissen müssen! Zusätzlich werden zwölf Millionen Euro in die Outdoor-Sportanlagen Liesings investiert. Ziel ist es, die Infrastruktur für die Ballsportvereine zu verbessern, was neue Kunstrasenflächen, Flutlichtanlagen und generalsanierte Funktionsgebäude umfasst. Ebenso werden die frei zugänglichen Ballspielanlagen in den Liesinger Parks erneuert; aktuell sind etwa die beiden Sportplätze im PaN-Park im Umbau. Das Höpflerbad wird mit einer modernen Schwimmhalle ausgestattet, die mehrere Becken umfassen wird. Die Bauarbeiten beginnen noch in diesem Jahr, sodass ab Herbst 2027 ganzjährig geschwommen werden kann. Der viergleisige Ausbau der Südbahn wird zudem einen 5-Minuten-Takt zwischen Liesing und Meidling ermöglichen. Eine neue Bahnhaltestelle beim Carrée Atzersdorf wird ebenfalls Teil dieses Verkehrsprojekts sein. Siehe auch Haustiermesse Wien 2023 Das könnte dich auch interessieren: Porr errichtet großes Gesundheitszentrum in Liesing So soll die neue Schwimmhalle im Höpflerbad aussehen Erneuerung der Ballspielplätze in den Parks geht weiter

