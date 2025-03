Bezirksvertretungswahl: Diese Kleinparteien dürfen in Hernals teilnehmen

Mehrere Kleinparteien stellen sich in Hernals zur Bezirksvertretungswahl und kämpfen um die Stimmen der Wähler. Am 27. April treten das Demokratische Bündnis Österreich (DBÖ), Soziales Österreich der Zukunft (SÖZ) und das Team HC an, um ihre politischen Ideen und Visionen für den 17. Bezirk zu präsentieren.

WIEN/HERNALS. Die Aufstellung der Kandidaten für die kommende Bezirksvertretungswahl ist nun offiziell. Ende Februar endete die Frist, in der kleinere Parteien ihre Unterstützungserklärungen sammeln konnten, um sich für die Wahl zu qualifizieren. Diese Hürde war für viele Parteien herausfordernd, insbesondere für jene, die in der letzten Legislaturperiode nicht im Bezirk vertreten waren. Für die Teilnahme auf Bezirksebene waren mindestens 50 gültige Unterstützungserklärungen erforderlich. Einige Parteien in Hernals haben diese Hürde erfolgreich überwunden und werden somit auf dem Wahlzettel erscheinen.

Kunst, Kultur und Kulinarik

Die Partei „Demokratisches Bündnis Österreich“ (DBÖ), angeführt von Konstantin Chatziathanassiou, hat sich das Ziel gesetzt, die kulturelle Vielfalt in Hernals zu fördern. Ihr Konzept beinhaltet die Stärkung der Kunstszene sowie die Unterstützung lokaler Gastronomiebetriebe. Chatziathanassiou betont, dass es wichtig sei, eine freundliche Infrastruktur für Kleinunternehmer zu schaffen und dadurch auch die Neubewirtschaftung leerstehender Geschäfte voranzutreiben. „Wir wollen den Menschen mehr Möglichkeiten für eine abwechslungsreiche Nahversorgung bieten und Hernals wieder attraktiver machen“, erklärt der Spitzenkandidat.

Naherholung und -Verkehr

Die Liste von „Soziales Österreich der Zukunft“ (SÖZ), angeführt von Domurcuk Acikgöz, setzt sich dafür ein, den öffentlichen Nahverkehr auszubauen und die Pflege von Grünflächen, insbesondere von Spielplätzen und Erholungsgebieten, zu verbessern. Diese Initiativen sind entscheidend, um die Lebensqualität in Hernals zu steigern, da viele Anwohner eine bessere Anbindung und mehr Grünflächen fordern.

Das „Team HC“, angeführt von Malek Assad, fordert in seinem Wahlprogramm mehr Sicherheit und ein Stopp der Inflation. Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten sind diese Themen von großer Bedeutung für die Wähler in Hernals. Ob die Kleinparteien tatsächliche Stimmengewinne erzielen und in die Bezirksvertretung einziehen können, wird sich am 27. April zeigen. Ihr Erfolg könnte eine wichtige Stimme im politischen Spektrum des Bezirks darstellen, insbesondere in Bezug auf lokale Anliegen und die Bürgerbeteiligung.

