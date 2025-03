Bezirksvertretungswahl: Diese Kleinparteien sind in Ottakring wahlberechtigt

Im Vorfeld der Bezirksvertretungswahlen am 27. April in Ottakring kämpfen mehrere Kleinparteien um Stimmen. Unter ihnen ist die Partei HERZ, die bislang nicht im Bezirksparlament vertreten war, nun aber die erforderlichen 50 Unterstützungserklärungen gesammelt hat, um zur Wahl anzutreten. Die Parteien SÖZ und HC hingegen haben bereits ein Mandat im Kommunalparlament und können somit ohne zusätzliche Hürden kandidieren.

WIEN/OTTAKRING. Um an einer Bezirksvertretungswahl teilnehmen zu können, müssen Parteien eine von zwei Bedingungen erfüllen: Entweder sie haben bereits in der vorhergehenden Legislaturperiode einen Sitz im Bezirksparlament oder sie erhalten 50 Unterstützungserklärungen, die ihre Kandidatur legitimieren.

Die Frist zur Einreichung dieser Unterstützungserklärungen endete am Freitag, den 28. Februar. Nun ist klar, welche Kleinparteien in Ottakring auf dem Wahlzettel erscheinen werden. Die Plattform Obdachlose (HERZ) hat als einzige nicht im Parlament vertretene Partei diese Hürde genommen. Hans-Georg Peitl, der Spitzenkandidat von HERZ, setzt sich für soziale Themen wie leistbares Wohnen und die Erhaltung des Bargeldes ein. Diese Themen sind besonders relevant in der Wiener Innenstadt, wo die Lebenshaltungskosten in den letzten Jahren erheblich gestiegen sind.

Naherholung und Nahverkehr

Die Partei Soziales Österreich der Zukunft (SÖZ), vertreten durch Kandidat Erol Geldi, konnte aufgrund ihres bestehenden Mandates einfacher antreten. Geldi fordert eine umfassendere Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs in Ottakring sowie die Pflege und Erweiterung von Grünflächen, insbesondere Spielplätzen und Erholungsgebieten. Dies sind wichtige Anliegen, da Grünflächen in städtischen Gebieten nicht nur zur Lebensqualität beitragen, sondern auch für die Gesundheit der Bürger von Bedeutung sind. Darüber hinaus Augenmerk legt seine Partei auf Sicherheitsfragen, wie etwa ein geplantes Alkoholverbot an Bahnhöfen und in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie eine verstärkte Polizeipräsenz.

Für die HC-Partei, die ebenfalls bereits im Bezirksparlament vertreten ist, kandidiert Zoran Kovacevic in Ottakring. Kovacevic thematisiert ebenfalls Sicherheit im öffentlichen Raum und die Notwendigkeit von leistbarem Wohnraum. Im Gegensatz dazu wird die Bierpartei nicht mehr an den Bezirksvertretungswahlen in Ottakring teilnehmen und hat sich im vergangenen Jahr aus der politischen Arena zurückgezogen.

