Bezirksvertretungswahl: So wird in Rudolfsheim-Fünfhaus Politik gestaltet

Am 27. April 2024 wird eine neue Bezirksvertretung gewählt. In Rudolfsheim-Fünfhaus stehen insgesamt 50 Mandate zur Wahl. Doch warum sind es genau 50 Sitze und welche Aufgaben übernimmt diese Vertretung? MeinBezirk nimmt die Wählerinnen und Wähler mit auf eine informative Reise durch die vergangenen fünf Jahre.

Von Laura Rieger und Luca Arztmann

WIEN/RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS. Die Entscheidungen der Bezirksvertretung betreffen die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner des 15. Bezirks direkt. Ob es um die Aufstellung einer neuen Parkbank, die Umgestaltung der Straße vor dem eigenen Zuhause oder um Verkehrsmaßnahmen im Grätzl geht, die Bezirksrätinnen und -räte sind unmittelbar verantwortlich.

Die Anzahl der Mitglieder der Bezirksvertretung variiert je nach Einwohnerzahl des Bezirks und liegt zwischen 40 und 60. Im 15. Bezirk hat die Vertretung aktuell 50 Sitze. Diese setzen sich wie folgt zusammen: 20 Sitze entfallen auf die SPÖ, gefolgt von den Grünen mit 11 Sitzen, der ÖVP mit 7, der FPÖ und Links mit jeweils 3 und den NEOS mit 2 Mandaten. Team HC sowie SÖZ besitzen jeweils einen Sitz, hinzu kommt ein klubungebundenes Mandat. Die Partei mit den meisten Stimmen stellt auch den Bezirksvorsteher, aktuell ist das Dietmar Baurecht (SPÖ).

Vom Antrag zur Umsetzung

Die Bezirksrätinnen und -räte haben die Möglichkeit, Anträge an andere Organe der Verwaltung zu stellen. In den Sitzungen der Bezirksvertretung wird über diese Anträge abgestimmt, und bei Annahme werden sie an die zuständigen Magistratsabteilungen weitergeleitet. Zentrale Punkte wie die Umsetzung von Verkehrskonzepten oder die Schaffung grüner Flächen hängen somit von diesen Entscheidungen ab.

Die endgültige Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen obliegt jedoch der Stadt Wien, da die Bezirksvertretung keine eigenen Gesetze erlassen kann. Sie hat lediglich die Möglichkeit, Empfehlungen abzugeben und Vorschläge zu unterbreiten.

Fünf große Projekte in den letzten fünf Jahren

In den letzten fünf Jahren konnte der 15. Bezirk mehrere bedeutende Projekte erfolgreich umsetzen. Der ehemals glanzlose Langauerplatz wurde beispielsweise in ein grünes Grätzlzentrum umgestaltet. Auch der Rohrauerpark erhielt im vergangenen Jahr eine wertvolle Aufwertung mit einer neuen Wasserspielanlage und gemütlichen Arbeitsbereichen im Schatten.

Aktuell laufen die Bauarbeiten an der neuen Toilettenanlage im Reithofferpark, und im Auer-Welsbach-Park wurde bereits eine sanitäre Einrichtung installiert. Zudem wurde der erste Abschnitt einer neuen Radverbindung, die sich über vier Kilometer erstreckt und durch den 15. und 14. Bezirk verläuft, erfolgreich fertiggestellt.

Nachdem die Stadt Wien bereits Schritte zur Zukunftsgestaltung des Westbahnareals unternommen hat, wird der Stadtraum „Mitte 15“ eingerichtet, um Anwohner regelmäßig über geplante Vorhaben zu informieren.

Wie zufrieden sind die Bezirksbewohner mit dieser Bilanz? Diese Frage steht im Zentrum der anstehenden Wahlen am 27. April.

