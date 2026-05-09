Bezirksvorsteher Baurecht fordert Wahlrecht für alle und setzt auf neue lokale Maßnahmen im 15. Wiener Bezirk

Baurecht fordert Wahlrecht für alle Bezirksbewohner und setzt auf lokale Maßnahmen

Im 15. Wiener Bezirk ist Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht mit mehreren politischen Anliegen und lokalen Projekten befasst. Im Mittelpunkt stehen Forderungen zum Wahlrecht, neue Sicherheitsmaßnahmen sowie städtebauliche Vorhaben.

Der 15. Bezirk weist einen sehr hohen Anteil an Menschen mit nichtdeutscher Muttersprache auf, etwa die Hälfte der Bewohnerinnen und Bewohner ist nicht wahlberechtigt. Baurecht wünscht sich ein Wahlrecht für alle Bezirksbewohnerinnen und -bewohner.

Wahlrecht und Staatsbürgerschaft

Baurecht schlägt vor, die Einkommenshürden für die Staatsbürgerschaft zu senken. Er begründet dies damit, dass sich einkommensschwache Bewohnerinnen und Bewohner dann eine Staatsbürgerschaft leisten könnten.

Alkoholverbot und Schutzzone

Am Westbahnhof gilt seit Freitag ein Alkoholverbot. Beim Fritz-Imhoff-Park im 6. Bezirk gibt es eine Schutzzone, die rund um den Fritz-Imhoff-Platz verläuft und an den 15. Bezirk angrenzt.

Baurecht zeigt sich zuversichtlich, dass das Alkoholverbot am Westbahnhof und die Schutzzone rund um den Fritz-Imhoff-Platz wirken werden. Zugleich hält er es für möglich, dass sich Probleme durch die neuen Maßnahmen verlagern. Mögliche Problemverlagerungen seien nach seinen Angaben im Gesamtkonzept von Stadt und Polizei mitbedacht worden.

Baurecht geht davon aus, dass an den Maßnahmen noch nachgeschärft werden muss. Er ist sich sicher, dass sich die Situation für Anrainerinnen und Anrainer durch die Maßnahmen auf jeden Fall verbessern wird. Er betont die Wichtigkeit des Austauschs mit Polizei, Sozialarbeitern und dem direkten Kontakt mit Anrainern.

Auftritte und Großveranstaltung

Baurecht war in der Sendung „Wien heute“ zu Gast und äußerte sich dort unter anderem zu den neuen Maßnahmen am Westbahnhof und beim Fritz-Imhoff-Park.

Der Song Contest findet erneut in der Stadthalle im 15. Bezirk statt, wie bereits im Jahr 2015. Baurecht freut sich auf die bevorstehende Song-Contest-Woche und bezeichnet den Song Contest als großartiges Ereignis und als ein einmaliges Erlebnis. Zugleich gesteht er ein, dass die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Song Contest die Anwohnerinnen fordern werden.

Neugestaltung der äußeren Mariahilfer Straße

Im April gab es einen Spatenstich zur Neugestaltung der äußeren Mariahilfer Straße. Im Rahmen dieses Projekts soll mehr Grün entstehen. Die geplante Zunahme von Grünflächen bedeutet auch weniger Parkplätze.

Baurecht bezeichnet die Neugestaltung der äußeren Mariahilfer Straße als Herzensprojekt. Er sagt, dass es in einem dicht verbauten Bezirk wie dem 15. immer heißer werde, und hält es für enorm wichtig, die Aufenthaltsqualität für die Bewohner des Bezirks zu verbessern. Autofahrerinnen und Autofahrer verweist er unter anderem auf Parkgaragen.