Bezirksvorsteher Zankl: Die Pläne für Meidling im Jahr 2025

MeinBezirk hat den Meidlinger Bezirksvorsteher Wilfried Zankl (SPÖ) um ein Ausblick-Interview für 2025 gebeten. In diesem Gespräch thematisiert er den Vierthalerpark, das Klimateam, die Kultur im 12. Bezirk, die Schulen sowie die Verbesserungen beim Vio Plaza.



WIEN/MEIDLING. 2024 war ein arbeitsreiches Jahr. Eine der größten Herausforderungen im Bezirk war beispielsweise das Klimateam. Aber wie geht es nun weiter?

Der Bezirksvorsteher ist einer, der es wissen muss. MeinBezirk sprach mit Wilfried Zankl (SPÖ) über die Aufgaben, die 2025 für die Meidlinger Bürgerinnen und Bürger anstehen.

Projekte werden fixiert

Das vergangene Jahr stand ganz im Zeichen des Klimateams. Geht es 2025 ähnlich weiter?

WILFRIED ZANKL: Selbstverständlich wird das Klimateam weiterhin aktiv sein. Jetzt werden die konkreten Projekte umgesetzt, die der Klimarat festgelegt hat. Das wird sicherlich eine Weile in Anspruch nehmen, denn die Meidlinger haben rund 700 Ideen eingebracht. Ich bin stolz auf ihre Kreativität.

Wie sieht der Fahrplan für das Klimateam 2025 aus?

Bis Mai werden die Meidlinger über spezifische Projekte diskutieren. Die Präsentation der durchzuführenden Maßnahmen wird im Juni erfolgen.

Grünoffensive geht weiter



Heißt das, dass es in diesem Jahr keine neuen Begrünungen geben wird?

Natürlich nicht. Wir haben beschlossen, dass beispielsweise in der Bonygasse 13 neue Bäume gepflanzt werden. Auch beim Vorplatz des Vio Plaza werden verschiedene Maßnahmen ergriffen. Es ist geplant, dort Sitzgelegenheiten und Grünflächen zu schaffen, um den Menschen Möglichkeiten zur Abkühlung zu bieten.

Gibt es noch weitere Projekte?

Selbstverständlich. Nachdem der Vierthalerpark fertiggestellt wurde, wird nun der Christina Busta Park angegangen. Der Start erfolgt mit einer Bürgerbeteiligung zur Neugestaltung. Dieses Vorgehen ist in Meidling bereits gut etabliert und wird von den Anwohnern positiv aufgenommen.

Das bedeutet, dass der Park schon in diesem Jahr fertiggestellt wird?

Nein, das wird nicht so schnell gehen. Wir müssen sicherstellen, dass die Meidlinger genügend Zeit haben, um aktiv mitzuwirken. Der Umbau ist für das Jahr 2026 geplant.

„Calle Libre“ kommt nach Meidling



Wie steht es um die Kultur im 12. Bezirk?

Diese wird 2025 noch stärker gefördert. So wird das „Calle Libre Festival“ im Bezirk stattfinden. Darüber hinaus hat sich der Atelier-Rundgang bewährt und wird weiter ausgebaut. Derzeit arbeiten wir an der Planung, wie dieses Event gestaltet werden kann.

Was ist für Kinder und Jugendliche geplant?

Durch ein Förderprogramm werden wir die Ballspielkäfige im Bezirk aufwerten: Die Gitter werden ausgetauscht und leiser gestaltet. Diese Veränderungen kann man bereits jetzt bei der Skaterrampe am Gaudenzdorfer Gürtel beobachten. Solche Maßnahmen werden wir definitiv in unserem Bezirk einführen.

Sanierung der Schulen



Wie steht es um die Schule Am Schöpfwerk? Ist sie schon vollständig modernisiert?

Wir sind auf dem richtigen Weg. In diesem Jahr wird der Physiksaal saniert. Das ist momentan das Dringendste. Außerdem wird die Ganztagesschule eine Aufwertung erfahren. Der Turnsaal der Ganztages-Volksschule in der Nymphengasse wird neu gestaltet und die große Terrasse am Turnsaal erhält eine Pergola, die den Schülern ermöglicht, diesen Bereich im Sommer sinnvoll zu nutzen.

Ist die Schule Hermann Broch Gasse bereits fertig saniert?

Hier gibt es noch Verbesserungsbedarf. Schüler haben sich an mich gewandt, um den Innenhof attraktiver zu gestalten. Wir werden uns das ansehen und schauen, wie wir Verbesserungen umsetzen können.

Das könnte dich auch interessieren:

Bezirk streitet um Video-Überwachung beim Meidlinger Bahnhof

Neos wünschen sich Update für Bahnhof Meidling