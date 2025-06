Bibliothek: Feierliche Eröffnung der neuesten Hülle des Wiener Ringturms

In diesem Jahr erstrahlt der Wiener Ringturm in einem einzigartigen Kunstwerk, das die Kreativität und Kultur verbindet. Auf über 4.000 Quadratmetern hat der polnische Künstler Marcin Maciejowski eine überdimensionale Bibliothek geschaffen.

WIEN/INNERE STADT. Der Wiener Ringturm, ein ikonisches Wahrzeichen der Inneren Stadt, wird seit einigen Tagen von einer neuen künstlerischen Gestaltung in Form einer riesigen Bibliothek geschmückt. Diese Bemalung ist die 17. ihrer Art und soll nicht nur ästhetisch beeindrucken, sondern auch politischen und sozialen Kontext aufzeigen.

In diesem Jahr steht die Verbindung zwischen Polen und Österreich im Fokus der künstlerischen Botschaft. In Zeiten geopolitischer Spannungen und kultureller Differenzen ist die Intention umso mehr bedeutsam: Es geht darum, Brücken zu bauen und eine Erinnerung an die gemeinsamen Wurzeln zu schaffen.

Künstler sieht Bücher als Fenster zur Welt

Die offizielle Eröffnung fand am Montag, dem 16. Juni, statt, und zahlreiche polnische Gäste nahmen daran teil. Unter den Anwesenden waren der Künstler Marcin Maciejowski, eine Vertreterin der polnischen Kulturministerin, Thomas Zehetner, außenpolitischer Berater von Kulturminister Andreas Babler, sowie Bezirkschef Markus Figl (ÖVP) und wichtige Persönlichkeiten der Wiener Städtischen Versicherung, dem Hauptsitz des Ringturms.

Künstler Maciejowski beschreibt Bücher als Fenster zur Welt: „Dieser Gedanke begleitet mich schon lange. In meinem Werk streckt sich ein Mann nach einem besonderen Buch – nicht nur für sich selbst, sondern um es zu teilen. Die intime, persönliche Atmosphäre einer Hausbibliothek übertrage ich auf die große Fläche des Ringturms, mitten in Wien. So wird mein Werk zu einer Verbindung zwischen innerer Welt und öffentlichem Raum.“

„Symbol internationaler Freundschaft“

„Durch diese Realisierung erhält die zeitgenössische polnische Kunst nicht nur erhöhte Sichtbarkeit, sondern wird auch in die urbane und kulturelle Landschaft Wiens integriert“, äußerte sich Jolanta Miśkowiec, Direktorin des Polnischen Instituts in Wien. Sie überbrachte zudem Grüße von der polnischen Kulturministerin, Hanna Wróblewska.

Für Zehetner ist der Ringturm ein „lebendiges Symbol unserer internationalen Freundschaft und des kulturellen Austauschs. Er ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Kunst im öffentlichen Raum unsere Stadtkultur bereichert und lebendig hält.“



Weitere Informationen zum Ringturm:

Der Wiener Ringturm wird als große Bibliothek verhüllt

Der Wiener Ringturm und seine zentralen Botschaften

Ikonisches Wahrzeichen feiert seinen 70. Geburtstag