BiciBus: Gemeinsam umweltfreundlich zur Schule mit dem Fahrrad-Bus

Das Kinderbüro Steiermark und die Radlobby Argus freuen sich, alle Interessierten zu einem informativen Webinar einzuladen, das sich mit der eigenständigen Organisation eines BiciBusses beschäftigt. Dieses Webinar richtet sich an Eltern, Lehrer und Gemeinschaftsmitglieder, die ihre eigene BiciBuslinie ins Leben rufen möchten. In der Region Steiermark, insbesondere in Graz, erfreut sich das Konzept des BiciBusses immer größerer Beliebtheit. Ein BiciBus kann als eine umweltfreundliche und sichere Transportalternative für Kinder betrachtet werden. Hierbei handelt es sich schlicht um eine organisierte Fahrradtour, bei der sich Kinder und Eltern an festgelegten Haltestellen entlang einer bestimmten Route treffen, um gemeinsam zur Schule zu fahren. Diese Initiative zielt darauf ab, den täglichen Schulweg für Kinder nicht nur sicherer, sondern auch ökologischer zu gestalten. Wenn Sie daran interessiert sind, ein solches Projekt zu starten, bietet das Webinar am Donnerstag, dem 27. März 2025, um 17:30 Uhr detaillierte Informationen und Unterstützung. Start in die Fahrradsaison Mit dem Frühling naht auch die Fahrradsaison, und viele Familien holen ihre Räder nach dem Winter wieder hervor. Das Kinderbüro nutzt diese Gelegenheit, um auf die Vorteile des BiciBusses aufmerksam zu machen. Im Webinar vermitteln Experten wertvolle Unterlagen und Tipps, damit das Projekt BiciBus für alle Beteiligten erfolgreich umgesetzt werden kann. Teilnehmende haben die Möglichkeit, sich unter diesem Link anzumelden und erhalten weitere Informationen zu dem Event.



