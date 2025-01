Biden warnt: Das verheerendste Feuer in Kaliforniens Geschichte!





Er plante, sich auf die „Leitung der vollumfänglichen Reaktion der Bundesbehörden“ zu konzentrieren. In Italien war unter anderem eine Begegnung mit Papst Franziskus vorgesehen. Diese Reise hätte voraussichtlich Bidens letzte Auslandsreise als US-Präsident dargestellt. Am 20. Januar wird der 82-Jährige die Amtsgeschäfte an den Republikaner Donald Trump übergeben. Die seit Dienstag in Los Angeles wütenden Brände haben folgende Auswirkungen: Tausende Gebäude wurden zerstört

Evakuierung für mehr als 180.000 Personen angeordnet

Mindestens fünf Menschenleben wurden verloren

Am schlimmsten betroffen waren:

Pacific Palisades (nördlicher Stadtteil)



Vorstadt Altadena

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Situation in Los Angeles durch die verheerenden Brände äußerst ernst ist und wichtige Reisen von politischen Führern in den Hintergrund treten. Bidens Amtsübernahme an Trump wird am 20. Januar stattfinden.