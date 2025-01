Biden’s Final Warning: The Rise of Oligarchy in America!





news/APA/Donnerstag, 16.01.25, 02:56:29 US-Präsident Joe Biden hat die Amerikaner in seiner Abschiedsrede vor der Entstehung einer gefährlichen Oligarchie im Land gewarnt. In seiner Ansprache aus dem Weißen Haus äußerte er ernsthafte Bedenken über „die gefährliche Machtkonzentration in den Händen von nur wenigen extrem reichen Individuen – sowie die bedrohlichen Folgen, falls ihr Machtmissbrauch unbeaufsichtigt bleibt.“









APA/APA/AFP/POOL/MANDEL NGAN









Der Demokrat gab zu bedenken, dass sich in Amerika eine Oligarchie von extremem Reichtum, Macht und Einfluss herausbildet, die die Grundrechte, Freiheiten und die Gerechtigkeit im Land bedroht – und somit auch die Demokratie selbst. Siehe auch Stradivari Violin Hits Auction Block in New York: Don’t Miss This Rare Opportunity!



Summary: In his farewell address, President Joe Biden warned Americans about the threat of oligarchy posed by extreme wealth and power concentration. He emphasized that this development endangers fundamental rights, freedoms, and democracy itself.