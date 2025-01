Bier, Burger & Hotdogs: So kannst du den Super Bowl LIX in Wien erleben!

Der 59. Super Bowl findet in der Nacht auf den 10. Februar statt. Während das Finalteam noch nicht bestimmt ist, stehen bereits feste Locations für Football-Fans fest. MeinBezirk präsentiert dir die besten Veranstaltungen für das bedeutendste Spiel des Jahres.

WIEN. Eines der größten Sportereignisse des Jahres ist der jährliche Super Bowl, der diesmal zum 59. Mal in der Nacht von Montag, dem 10. Februar, im Caesers Superdome in New Orleans (Louisiana) ausgetragen wird. Die Finalteams werden aus den Siegern der Begegnungen Philadelphia Eagles gegen Washington Commanders und Kansas City Chiefs gegen Buffalo Bills hervorgehen und beim Super Bowl LIX gegeneinander antreten.

Neben dem Spiel wird auch die berühmte Halbzeitshow von Hunderten Millionen Menschen weltweit verfolgt. Der Westcoast-Rapper Kendrick Lamar („Humble“, „Alright“ und mehr) wird in der Halbzeit auftreten.

In Österreich wird das Spiel über „RTL“, „RTL+“ und „DAZN“ übertragen. Für diejenigen, die das Spiel nicht zu Hause ansehen möchten, gibt es zahlreiche Super Bowl-Partys in Wien. MeinBezirk gibt dir hier einen Überblick:

Admiral Arena im Prater

Bei der „Super Bowl Night 2025“ in der Admiral Arena Prater (2. Bezirk, Perspektivstraße 141) heißt es „All You Can Eat & Drink“. Das mit Spannung erwartete NFL-Duell kann auf mehr als 75 TV-Screens, einschließlich einer 45 Quadratmeter großen LED-Wall, verfolgt werden. Um die Wartezeit vor dem Einlass (21 Uhr) zu verkürzen, gibt es von 20 bis 21 Uhr Punsch vor der Admiral Arena Prater. Die Party startet um 21 Uhr, der Kick-off ist für 0.30 Uhr geplant.

Zusätzlich zu einem Welcome Drink gibt es Unterhaltung mit Spielern der Danube Dragons, Auftritte der Chearleader der Premium Dancers, Fitness-Challenges, Musik von einem DJ, offizielle NFL-Merch-Produkte sowie ab 2 Uhr ein Frühstücksbuffet. Tickets sind für 109 Euro verfügbar unter wien-ticket.at.

100-Quadratmeter-Bildfläche

„METABowl Super Bowl LIX“ findet in der METAStadt Wien (22. Bezirk, Dr.-Otto-Neurath-Gasse 3) ab 21 Uhr statt, präsentiert von den Vienna Vikings. Im Industrie-Event-Ambiente über drei Etagen gibt es Platz für bis zu 2.000 Gäste (kostenlose Parkplätze). Das Spiel wird auf einer 100-Quadratmeter-Bildfläche gezeigt, mit legendären NFL Pregame-Shows. Für die Gäste gibt es Cheerleader, amerikanisches & italienisches Essen (All you can eat and drink) und einen DJ Truck. Tickets sind ab 99 Euro erhältlich unter meta-bowl.at.

Traditionsshow im Marriott

Im „Vienna Marriott Hotel“ (1. Bezirk, Parkring 12a) steigt im Herzen Wiens eine große Party, veranstaltet von dem übertragenden Sender „RTL“, die seit 27 Jahren von den Vienna Vikings organisiert wird. Es gibt Original NFL Merchandise und ein „All you can eat & drink“-Angebot mit drei verschiedenen, zeitlich versetzten Buffets. Die Zuschauer können zwischen dem Original-US-Kommentar oder der österreichischen Version mit Walter Reiterer und Michael Eschlböck wählen. Geplant sind 2.000 Besucher, 3.700 Burger, 5.000 Chicken Wings sowie zehn Stunden Football-Action. Tickets gibt es direkt im Hotel für 99 Euro oder online hier ab 109,40 Euro.

„Hard Rock Cafe“

Im „Hard Rock Cafe Vienna“ (1. Bezirk, Rotenturmstraße 25) sind noch wenige Plätze verfügbar. Während der ersten Halbzeit können Fans an einer „Do it yourself“-Station Burger und Hotdogs nach ihren Vorstellungen zusammenstellen, ergänzt durch ein Salatbuffet mit Caeser Salad und Coleslaw. Gegen 1 Uhr, ab der Halbzeitpause, gibt es bis zum Spielende Ribs, Onion Rings, Nachos, Chicken Wings sowie Cheesecake, Obstspieße und Brownies. Für Erfrischung sorgen unbegrenztes Bud Bier und Erfrischungsgetränke. Am Morgen gibt es Kaffee, Donuts und Muffins. Die Preise beginnen bei 80 Euro für Plätze an der Bar sowie 80 Euro für einen regulären Tisch für Erwachsene. Alle Infos sind hier verfügbar.

Premiere in der Brauerei

Eine Super Bowl-Party findet auch in der Ottakringer Brauerei (16. Bezirk, Ottakringer Platz 1) statt, und das zum ersten Mal. Wings, Nuggets, Hotdogs und mehr – auch mit veganen Optionen – stehen den ganzen Abend zur Verfügung. Zudem sind Mitmachstationen geplant, betrieben vom American Football Bund Österreich, sowie Interviews mit Football-Persönlichkeiten, Nationalspielern und österreichischen NFL-Legionären. Das Spiel wird auf über 20 Leinwänden und Bildschirmen mit Originalkommentar von „DAZN“ übertragen. Anschließend wird zur Stärkung Eierspeis aus der Riesenpfanne angeboten. Tickets sind ab 110 Euro unter events.tickethead.io erhältlich.

Touchdown mit Pizza & Co.

Im „Joe´s Pub & Pizza“ (1. Bezirk) beginnt die Touchdown-Zeit ab 22 Uhr. Im Paket für 35 Euro gibt es eine Pizza, unbegrenzt Hotdogs und vier Biere dazu. Zudem wird eine große Super Bowl Tombola veranstaltet, bei der als Hauptpreis ein signierter Football von Legende Tom Brady zu gewinnen ist. Reservierungen sind telefonisch unter 0676 56 06 780 oder per E-Mail an [email protected] möglich.

„All you can eat & drink“ gibt es auch in der „Burger´s Bar Wien“ (2. Bezirk, Vorgartenstraße 204). Angeboten werden Spicy Chorizo Nachos, Triple Cheese Nachos, Quesadilla Maverick, Smashed Burgers, El Chapo Burger, Cheese & Bacon Burger u.v.m. Alle Informationen sind hier zu finden.

Weitere Super Bowl-Partys in Wien

„Pointers“ (4. Bezirk, Resselgasse 5): 20 Euro pro Person, Reservierungen unter pointers.at

„Plutzer Bräu“ (7., Schrankgasse 2): All you can eat-Buffet ab 22 Uhr, Reservierung online oder telefonisch erforderlich, Ticketpreis 49 Euro pro Person

„Saloon“ (21. Bezirk, Westfield Donau Zentrum): 10 Jahre Super Bowl-Party mit Jubiläumstombola, Quiz, Live DJ, NFL Fan Shop, Experteninterviews, eigenem Pokerraum und Snacks. Reservierungen: 01 203 45 95 oder unter superbowlparty.at oder saloon.co.at

Restaurant „Vive“ (23., Geßlgasse 4a): All you can eat-Buffet und Drinks, Snacks und Halftime Hotdog-Station, ab 20 Uhr. Tickets im Vorverkauf bis 1. Februar um 89 Euro, danach 95 Euro, mit freier Sitzplatzwahl. Informationen: 0676 5201 707, [email protected]

