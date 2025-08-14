Biermarkt im Sinkflug: Warum Events jetzt unverzichtbar sind!

„Mit Vöslauer sind wir in Österreich klarer Marktführer und wir arbeiten kontinuierlich daran, diese Position weiter auszubauen. Mineralwasser ist für uns nicht nur ein Geschäftsbereich, der viel Volumen absetzt, sondern auch ein Bereich, der uns große Freude bereitet“, so Raunig. Vöslauer zählt zu den bekanntesten Mineralwasser-Marken im Land und legt großen Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit. Dies ist besonders wichtig in Zeiten, in denen Verbraucher zunehmend auf die Herkunft und die Verarbeitung ihrer Getränke achten.

Verkauf von Bier und Events

Beim Bier verkauft das Wiener Unternehmen jährlich etwa 450.000 Hektoliter. Ein wesentlicher Aspekt des Verkaufs sind Events, in denen der Absatz „enorm wichtig“ ist. Zwei der größten Veranstaltungen, die das Unternehmen maßgeblich unterstützt, sind:

Als einziger Partner auf dem Gelände zieht das Festival jährlich rund an und bietet eine hervorragende Plattform zur Markenpräsentation. Donauinselfest: Auch dieses Event ist extrem wichtig für die Markenbekanntheit von Ottakringer und zieht ein breites Publikum an.

Ein weiteres Standbein des Unternehmens ist die Gastronomie, wo Ottakringer in Wien die Nummer eins ist. In vielen beliebten Restaurants und Bars hat sich die Marke etabliert und trägt zur lokalen Kultur und Gemeinschaft bei.

Herausforderungen im Handel

Im Gegensatz zu den erfolgreichen Events steht das Geschäft mit den Handelsketten auf wackeligen Beinen. „De facto kaufen die Menschen Bier im Supermarkt fast nur noch in Aktion. Der Lebensmittelhandel ist enorm preissensitiv“, gibt Raunig zu bedenken. Diese Preissensitivität wirkt sich negativ auf die Margen aus, da viele Verbraucher oftmals nur nach dem günstigsten Angebot suchen.

Steigende Produktionskosten

Die Produktionskosten sind in den vergangenen Jahren dramatisch gestiegen. Wichtige Faktoren, die zu diesen Kostensteigerungen beitragen, sind:

Rohstoffpreise: Die Preise für Hopfen und Malz haben sich erhöht, was direkten Einfluss auf die Produktionskosten hat.

Transportkosten: Auch die Logistikkosten sind gestiegen, was die Preisgestaltung zusätzlich kompliziert.

Nachhaltige Praktiken: Investitionen in umweltfreundliche Technologien und Prozesse erhöhen die Betriebskosten, tragen aber gleichzeitig zu einer positiven Markenwahrnehmung bei.

„Die Mehrkosten können nicht umfassend an die Konsumenten weitergegeben werden“, so Raunig. Die Befürchtung einer Preissteigerung für die Verbraucher sei jedoch unbegründet. „In diesem Jahr gibt es voraussichtlich keine weiteren Erhöhungen“, beruhigt Raunig.

Zusammenfassung

Die Ottakringer Brauerei hat in Österreich eine starke Marktposition und ist vor allem im Bereich Bier und Mineralwasser bekannt. Trotz der Herausforderungen im Handel und den steigenden Produktionskosten bleibt das Unternehmen optimistisch, seine Marktführerschaft weiter auszubauen. Mit gezielter Ausrichtung auf Events und Gastronomie zeigt Ottakringer, wie man trotz widriger Umstände erfolgreich bleibt.

Insgesamt gilt: Qualität, Engagement und Flexibilität sind entscheidend für die Zukunft der Marke.