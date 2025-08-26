Bike Master Marek & Sohn – Margaretenstraße 32, 1040 Wien, Austria

Bild= Symbolbild – KI generiert





Bike Master Marek & Sohn – Ihr E-Bike Händler

Über uns:

Bike Master Marek & Sohn ist ein renommierter E-Bike Händler, der sich auf die neuesten Trends und Technologien im Bereich elektrischer Fahrräder spezialisiert hat. Mit jahrelanger Erfahrung in der Branche bietet das Unternehmen sowohl individuelle Beratung als auch hochwertige Produkte, die auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden abgestimmt sind. Die Leidenschaft für Fahrräder verbindet Familie Marek und ihre Mitarbeiter, die stets bestrebt sind, ihren Kunden das beste Erlebnis zu bieten.

Leistungen und Produkte:

Das Sortiment von Bike Master umfasst eine breite Palette an E-Bikes, von Citybikes über Trekkingräder bis hin zu Mountainbikes. Alle Modelle stammen von renommierten Herstellern, die für Qualität und Zuverlässigkeit bekannt sind. Die Kunden haben die Möglichkeit, die E-Bikes vor Ort zu testen und sich ausführlich über die verschiedenen Modelle und Ausstattungen beraten zu lassen. Neben dem Verkauf bietet Bike Master auch ein umfassendes Serviceangebot, das regelmäßige Wartungen, Reparaturen und individuelle Anpassungen umfasst.

Vorteile:

Ein wesentlicher Vorteil von Bike Master Marek & Sohn ist die fachkundige Beratung, die jeder Kunde erhält. Das Team besteht aus erfahrenen Radfahrern und Technikexperten, die sowohl den Freizeit- als auch den Leistungsbereich gut kennen. Dadurch können sie gezielt auf die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden eingehen. Zusätzlich gibt es bei Bike Master häufig Sonderaktionen und Rabatte, die es ermöglichen, hochwertige E-Bikes zu attraktiven Preisen zu erwerben.

Zielgruppe:

Die Zielgruppe von Bike Master umfasst sowohl Freizeitradler als auch professionelle Sportler. Für viele Menschen, die in der Stadt leben oder regelmäßig im Grünen unterwegs sind, bieten E-Bikes die perfekte Kombination aus Komfort und Effizienz. Zudem sind immer mehr Senioren an E-Bikes interessiert, da sie eine unkomplizierte Möglichkeit bieten, mobil zu bleiben und die Umgebung zu erkunden. Durch die vielfältigen Modelle und individuellen Anpassungen kann Bike Master eine breite Palette an Kunden ansprechen.

Preise:

Die Preise für E-Bikes bei Bike Master variieren je nach Modell und Ausstattung. Einstiegspreise beginnen bei etwa 1.500 Euro für Basismodelle, während hochentwickelte Premiumprodukte bis zu 4.000 Euro oder mehr kosten können. Es gibt auch Möglichkeiten zur Finanzierung und spezielle Rabatte für Schüler, Studenten und Senioren, die helfen, den Kauf eines E-Bikes noch attraktiver zu machen.

Öffnungszeiten:

Bike Master Marek & Sohn hat kundenfreundliche Öffnungszeiten eingerichtet, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Montags bis freitags ist der Laden von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet, am Samstag können Kunden von 10:00 bis 14:00 Uhr vorbeikommen. Für individuelle Beratungen und Testfahrten empfiehlt es sich, einen Termin zu vereinbaren, damit das Team ausreichend Zeit für jeden Kunden einplanen kann.

Fazit:

Bike Master Marek & Sohn kombiniert Leidenschaft für Fahrräder mit einem hohen Maß an Kundenservice und Fachwissen. Mit einem attraktiven Sortiment, professioneller Beratung und umfassenden Dienstleistungen ist der Händler der ideale Partner für alle, die auf der Suche nach einem hochwertigen E-Bike sind. Besuchen Sie uns und erleben Sie die Zukunft des Radfahrens!

Bike Master Marek & Sohn

Adresse: Margaretenstraße 32, 1040 Wien, Austria

INFO: Alle Details zum E-Bike Händler, Vorteile, Leistungen sind allgemein und aus öffentlichen Quellen – bei Änderungswünschen und Korrekturen gerne an uns wenden. Wir übernehmen keine Haftung für Korrektheit & Details – informieren Sie sich selbständig vor Ort!