Bilanz: Die Gesundheitsdrehscheibe unterstützte über 1.000 Menschen

Nach eineinhalb Jahren hat die Gesundheitsdrehscheibe Graz, die einen niederschwelligen Zugang zu Hilfe bei gesundheitlichen Fragen und Problemen bietet, über 1.000 Klientinnen und Klienten erfolgreich betreut und beraten.

GRAZ. Gerade hat sich Ingrid Maier (Name geändert), die sich um ihren Sohn mit schwerer Behinderung kümmert, von ihrer Beraterin verabschiedet, als ein Mann mit einer Überweisung von seinem Hausarzt eintritt. Er sucht Rat zum Thema Demenz. Die Gesundheitsdrehscheibe, gelegen in der Annenstraße 28, bietet Grazerinnen und Grazern Unterstützung zu verschiedensten gesundheitlichen Anliegen.

Unkomplizierte Hilfe

„Nur etwa 20 Prozent unserer Gesundheit hängen von der medizinischen Versorgung und genetischen Faktoren ab“, führt Angela Koch, Leiterin der Gesundheitsdrehscheibe, aus. „Die restlichen 80 Prozent hängen von unserem Lebensstil, sozialen sowie wirtschaftlichen Umständen und Umweltbedingungen ab.“ Mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen greift die Gesundheitsdrehscheibe an dieser Stelle ein. „Unsere Aufgaben reichen von der Unterstützung bei der Interpretation eines Arztbefundes bis hin zu Schulungen für Angehörige, die ein Familienmitglied betreuen,“ so Koch.

Die offene Beratung, die anonym erfolgen kann, steht Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr allen Grazerinnen und Grazer offen. „Im Gespräch nehmen wir uns bewusst Zeit und analysieren, wo das Problem liegt und wie wir helfen können,“ erklärt Koch. „Manchmal können wir unseren Klienten bereits innerhalb von 15 Minuten unterstützen, manchmal erfordert es umfassendere Hilfestellungen, bei denen wir unsere Partner hinzuziehen müssen.“ Angeboten werden unter anderem Psychotherapie, Sozialberatung und Physiotherapie, die alle vor Ort verfügbar sind. Die Gesundheitsdrehscheibe ist zudem in ganz Graz vernetzt. „Wenn wir vor Ort nicht die passende Hilfe bieten können, sorgen wir dafür, dass die Personen die Unterstützung erhalten, die sie benötigen,“ ergänzt Koch.

Etwa 1.000 Klienten betreut

Das Konzept der Gesundheitsdrehscheibe geht auf ein erfolgreiches Pilotprojekt aus Hamburg zurück und gilt als Vorzeigeprojekt in Österreich. Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) hebt hervor: „Wir möchten den Menschen einen niederschwelligen Zugang zu Gesundheitsangeboten ermöglichen, der über den Besuch bei einem Arzt hinausgeht. Hier können zahlreiche Fragen geklärt und Hilfsangebote genutzt werden. So wollen wir verhindern, dass Personen in eine gesundheitliche Notlage geraten.“ Die Gesundheitsdrehscheibe eröffnete im Herbst 2023. Zum Herbst 2024 assistierte sie etwa 600 Klienten, mit Prognosen von rund 900 bis 1.000 bis Jahresende. Seit Januar 2025 wurden bereits etwa 180 Menschen betreut, viele davon nicht-deutschsprachig.

„Wir stellen auch Dolmetscher zur Verfügung,“ sagt Angela Koch. „In der Erstberatung sind diese per Video zugeschaltet, in therapeutischen Settings sind sie vor Ort.“ Über 60 Prozent der Klienten suchen die Gesundheitsdrehscheibe eigenständig auf, etwa 30 Prozent kommen durch Überweisung von Hausärzten und 10 Prozent über andere Einrichtungen. Die Finanzierung der Gesundheitsdrehscheibe erfolgt durch das Projekt „Community (Health) Nurses“ des Landes Steiermark, das EU-Projekt Interreg sowie durch die Stadt Graz, die mit 200.000 Euro zu den Kosten beiträgt.

