Bilanz: Rückgang des Radverkehrs in der Schmiedgasse – Diskussionsbedarf besteht weiterhin

Der Radverkehr in der Schmiedgasse nimmt ab, wie aktuelle Zählungen bestätigen. Diese Entwicklung wird die Diskussion um eine mögliche Sperrung der Schmiedgasse für Radfahrerinnen und Radfahrer jedoch kaum beeinflussen.

GRAZ – Die Schmiedgasse ist ein zentraler Streitpunkt zwischen Radfahrenden und Fußgängerinnen in Graz. Immer wieder haben Bürger und Vertreterinnen der Bevölkerung gefordert, die Straße für den Radverkehr zu schließen. Im Büro der grünen Vizebürgermeisterin Judith Schwentner hat man nun eine Bilanz gezogen, die zeigt, dass der Radverkehr seit 2022 – teilweise aufgrund des neuen Radweges in der neugestalteten Neutorgasse – erheblich zurückgegangen ist.

Von 5.300 auf 3.450 Radler täglich

Im Jahr 2022 wurden in der Schmiedgasse noch etwa 190 Radfahrerinnen und Radfahrer pro 15 Minuten gezählt; bis 2025 ist diese Zahl auf lediglich 75 geschrumpft. Auch die Tageszählungen sind rückläufig: Im August 2022 wurden über 5.300 Radfahrende gezählt, während man im Juni 2025 nur noch 3.450 registrierte. Judith Schwentner betont, dass diese Zahlen den Erfolg der neuen Radroute in der Neutorgasse untermauern. Laut einem Bericht der Kleinen Zeitung hat sie dem Vorschlag, die Schmiedgasse für Radfahrende zu sperren, eine klare Absage erteilt. Stattdessen möchte man auf ein harmonisches Miteinander aller Verkehrsteilnehmer setzen, wobei sich Radfahrende in Fußgängerzonen rücksichtsvoll verhalten sollen.

Zusätzlich sollen Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung weitergeführt werden. Dazu gehören unter anderem eine klarere Markierung des Innenstadtrings und der Fußgängerzonen, die gezielte Lenkung des Radverkehrs durch gut ausgezeichnete Radwege, sowie der Ausbau von Radabstellplätzen. Des Weiteren wird auf verstärkte Polizeikontrollen hingewiesen, um Radfahrende, die sich nicht an Geschwindigkeitsbegrenzungen halten, zur Verantwortung zu ziehen. Eine neue Kampagne mit dem Titel „Für ein besseres Miteinander“ wird ebenfalls ins Leben gerufen.

Diskussion dürfte weitergehen

Ob diese Maßnahmen die Diskussion um eine mögliche Sperrung der Schmiedgasse beenden können, bleibt fraglich. Die KFG hat bereits angekündigt, sich weiterhin für ein Verbot für Radfahrende in der Schmiedgasse einzusetzen. Stadträtin Claudia Schönbacher hebt hervor, dass die Rücksichtslosigkeit einzelner Radfahrerinnen und Radfahrer zu gefährlichen Situationen führt. „Durch die Neugestaltung des Neutorviertels und den Bau des Radweges gibt es nun eine neue Alternative. Deshalb wäre es nur fair, neben der Schmiedgasse auch andere Straßen wie die Hans-Sachs-Gasse fahrradfrei zu machen“, äußerte Schönbacher ihre weiteren Forderungen.

Ein im Gemeinderat einstimmig angenommener Antrag aus dem vergangenen Jahr wird zudem Untersuchungen für 2025 zur Frage der Fahrradsperre in der Schmiedgasse vorsehen. Während das Büro Schwentner die neuesten Zahlen als Beleg für die bereits erreichten Fortschritte sieht, bleibt abzuwarten, wie die Debatte um den Radverkehr in dieser zentralen Straße weitergeht.

