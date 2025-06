Bilanz zur „Warendrehscheibe“: Hafen Wien erzielt Rekordgewinn 2024

Der Hafen Wien blickt auf ein außergewöhnliches Jahr zurück und präsentiert stolz eine positive Bilanz. Die Vertreter von Wien Holding und des Hafens äußerten sich einheitlich euphorisch über die erreichten Rekordzahlen. Zudem wurde das Thema Nachhaltigkeit und die Erweiterung der Filmstudios thematisiert.

WIEN. In einer beeindruckenden Lage – 15 Stockwerke über den geschäftigen Straßen Wiens – fand am Montag die Jahresbilanzpräsentation des Wiener Hafens statt. In der Taborstraße 1, hoch über dem Stadtleben, wurden nicht nur beeindruckende Zahlen vorgestellt, sondern auch die strategische Bedeutung des Hafens in der Wasserlogistik hervorgehoben.

Barbara Novak, die neue Stadträtin für Finanzen (SPÖ), erklärte die zentrale Rolle des Hafens als „Warendrehscheibe“ für Wien und darüber hinaus: „Die optimale Anbindung an Wasser, Schiene und Straße macht ihn zu einem leistungsstarken Knotenpunkt internationaler Handels- und Transportwege,“ sagte sie und unterstrich die wirtschaftliche Relevanz für die Region.

Rekordgewinn im Vorjahr

Geschäftsführer der Wien Holding, Kurt Gollowitzer, betonte: „Wir sind stolz auf die positive Entwicklung des Hafens im Jahr 2024.“ Der Hafen erzielte einen Umsatz von 58,8 Millionen Euro, was einem bemerkenswerten Anstieg entspricht. Das Betriebsergebnis stieg um 4,3 Prozent auf 9,1 Millionen Euro – ein Rekordniveau, das in Anbetracht der wirtschaftlichen Herausforderungen besonders hervorsticht. Auch investierte der Hafen insgesamt 21 Millionen Euro, um weiter zu expandieren und die Dienstleistungen zu verbessern.

Der kaufmännische Geschäftsführer, Fritz Lehr, erklärte, dass die positiven Ergebnisse vor allem aus strategischen Investitionen resultieren. „Wir haben 2024 in mehrere Schlüsselprojekte investiert, was sich als vorteilhaft erwies,“ so Lehr. Trotz möglicher wirtschaftlicher Einbrüche bemerken sie, dass Krisenzeiten auch Vorteile bringen, da Unternehmen in schweren Zeiten oft mehr Lagerungsbedarf haben.

Erweiterung am Land und Wasser

Ein wichtiger Punkt der präsentierten Neuerungen ist das Hafentor in Albern, das vor drei Jahren fertiggestellt wurde. „Es schützt den Hafen und seine Unternehmen vor Hochwasser,“ erklärte Novak. Über 1,04 Millionen Tonnen Waren wurden 2024 an den drei Frachthäfen Lobau, Albern und Freudenau umgeschlagen, was einen Anstieg um etwa 66.000 Tonnen oder 6,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Im Rahmen von Landgewinnungsprojekten konnte der Hafen zudem 23.000 Quadratmeter Fläche gewinnen und weitere 9.000 Quadratmeter in Form neuer Logistikhallen schaffen. Technische Geschäftsführerin, Doris Pulker-Rohrhofer, betonte die Bedeutung dieser Erweiterungen für die Zukunft des Hafens.

Ziel: 2040 klimaneutral

Das Thema Nachhaltigkeit wurde während der Bilanzpräsentation besonders hervorgehoben. Der Hafen investiert in moderne Terminalfahrzeuge, die mit umweltfreundlichen Treibstoffen betrieben werden. Darüber hinaus wurde die sechste Photovoltaik-Anlage in Betrieb genommen, um die CO₂-Emissionen bis 2040 drastisch zu reduzieren.

Die Zukunft des Hafens sieht vielversprechend aus. Die Planungen für die Steigerung der Lagerkapazität des Container Terminals Freudenau bis 2034 nehmen Form an und geplante Bauprojekte im Rahmen des Programms „Landgewinnung“ sollen bis Sommer 2025 abgeschlossen sein.

Das könnte dich auch interessieren:

Fonds Soziales Wien will mit Beratungsangeboten Tabus aufbrechen

Digitalisierung soll Wien 5,6 Mrd. Euro einbringen

Tradition mit viel Kreativität im neuen Lokal Vorstadtliebe