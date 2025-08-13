Bild einsenden: Gewinnen Sie eine Stadionführung und Freikarten für Kinder!

Jetzt Stadionführung und Freikarten für Kinder gewinnen

  • 13. August 2025, 06:03 Uhr

Redaktion Christoph Lamprecht

Christoph Lamprecht

Gewinner beim Stadionführungs-Gewinnspiel

9Bilder

MeinBezirk und die Stadt Graz verlosen exklusive Kinderführungen im Liebenauer Stadion und Freikarten für Heimspiele von Sturm und GAK.

Die Aktion fordert junge Menschen auf, ihre schönsten Sporterlebnisse als Fotos oder Zeichnungen einzusenden. Belohnungen umfassen eine VIP-Stadionführung und Freikarten für ein Heimspiel des GAK oder SK Sturm. Zahlreiche Einsendungen haben bereits die Gewinner ermittelt.

Nächste Führung am 3. September

Aufgrund des großen Interesses wird ein zweiter Termin am 3. September für die Stadionführung angeboten. Zehn Kinder und ihre Begleitpersonen sind herzlich eingeladen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Die Tour findet um 16 Uhr statt und erfordert eine vorherige Gewinnbenachrichtigung per E-Mail.

Bilder können weiterhin hochgeladen werden, mit dem Teilnahmefrist bis zum 31. August.



