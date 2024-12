Bildergalerie: Festliche Stimmung beim Weihnachtsmarkt am Hof an Heiligabend

Der Weihnachtsmarkt am Hof in der Wiener Innenstadt lädt auch in diesem Jahr wieder dazu ein, zwischen handgefertigten und kunstvollen Objekten zu stöbern. Bis Montag, den 23. Dezember, haben Interessierte die Gelegenheit, bei Punsch und Maroni die besondere Atmosphäre am Hof zu genießen.

WIEN/INNERE STADT. Seit den 90er Jahren zieht der Weihnachtsmarkt am Hof Besucherinnen und Besucher aus Wien und darüber hinaus während der Adventzeit an. Über 70 Aussteller präsentieren kunstvolle Schmuckstücke sowie kulinarische Klassiker.

Egal, ob italienische Spezialitäten aus Sizilien oder Zauberstäbe für angehende Magier – das Angebot des Weihnachtsmarkts am Hof ist so vielfältig wie die lange Tradition des Marktes selbst.

Entwicklung zum Marktplatz

Der Platz „Am Hof“ war ursprünglich Teil des römischen Heerlager „Vindobona“. Ab 1165 n.Chr. wurde er unter den Babenbergern als Veranstaltungsort für Turniere genutzt. Im Jahr 1260 begann der Platz allmählich, sich zu einem Marktplatz zu entwickeln. Er startete als Fisch- und Krebsmarkt, und ab 1480 wurde auch mit Obst, Gemüse und Backwaren gehandelt.

Von 1842 bis 1922 sowie von 1938 bis 1942 wurde der Christkindlmarkt „Am Hof“ von der Bevölkerung angenommen und erfreute sich wachsender Beliebtheit. Diese Tradition des Weihnachtsmarkts am Hof wird bis heute fortgeführt.

„In den letzten Jahren wurde vermehrt Wert auf hochwertige und qualitativ anspruchsvolle Produkte gelegt,“ erklärt Georg Lehner, Veranstalter des Weihnachts- und Ostermarkts am Hof. Außerdem haben Handwerkskunst und gewerbliche Güter Vorrang am Markt, fügt Lehner hinzu.

Pistazienpesto und Zauberstäbe

Der Weihnachtsmarkt am Hof umfasst in diesem Jahr 76 Hütten. Kulinarisch reicht das Angebot von Raclettebrot bis Ofenkartoffel und bietet alles, was man von einem Weihnachtsmarkt erwarten kann. Zudem gilt es, italienische Leckereien zu entdecken, beispielsweise von „Go Go Sicily“ in Hütte 51, wo verschiedene Pesto-Variationen, darunter auch Pistazienpesto, angeboten werden.

In Hütte 48 geht es zauberhaft weihnachtlich zu. Bei „MFFW“ können angehende Magier und Magierinnen Zauberstäube erstehen. Der Stand bietet auch magische Geschenkideen an.

Der Weihnachtsmarkt am Hof 1, 1010 Wien findet noch bis Montag, den 23. Dezember, statt. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Donnerstag von 11 bis 21 Uhr. Von Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen hat der Markt von 10 bis 21 Uhr geöffnet, wobei die Gastronomie bis 22 Uhr offen bleibt. Weitere Informationen sowie einen Lageplan und ein Ausstellerverzeichnis sind unter www.weihnachtsmarkt-hof.at zu finden.

