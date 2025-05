Bildergalerie: Höhepunkte der Sturm Meisterfeier in Graz

Der SK Sturm Graz hat die Saison 2025 mit dem Gewinn seines fünften Meistertitels gekrönt. Das Ereignis wurde mit einer spektakulären Feier, die von Tausenden von Fans begleitet wurde, gebührend begangen. MeinBezirk hat die besten Bilder dieses unvergesslichen Abends zusammengestellt.



GRAZ/STEIERMARK. Der SK Sturm Graz schreibt weiterhin Geschichte und feiert nun voller Stolz den fünften Meistertitel in der Vereinsgeschichte. Die Party startete unmittelbar nach dem Schlusspfiff, als der Kapitän, Stefan Hierländer, den Meisterteller mit Begeisterung in den grauen Abendhimmel von Graz hielt, während im Stadion über die Lautsprecher „We are the Champions“ erklang. Siehe auch Lange Nacht der Kirche: Eiskönig serviert "Halleluja-Eis" am Kircheneck Die Bierkrüge waren seit dem ersten Tor gefüllt, die Bierduschen für Trainer und die Vereinsführung wurden bereits ausgeteilt. Viele Spieler nahmen sich auch die Zeit für besondere Momente mit ihren Familien. Kjell Scherpen, der nach zwei Jahren Graz verlassen wird, kicken mit seinem Sohn und die Familie Gorenc-Stankovic feierte mit einem Familienfoto auf dem Bundesliga-Podest, bevor die Spieler vor dem Stadion von den Fans umjubelt wurden. Meisterfeier am Stadionvorplatz

Vor dem Stadion warteten Tausende euphorisierte Fans auf die Teammitglieder und den Meisterteller. Das Motto des Abends brachte Sturm-Legende Martin Ehrenreich auf den Punkt: „Lang wird’s werden!“ Gregorie Wüthrich heizte die Menge mit den Worten an: „Wer nicht hüpft, der ist ein Wiener!“ Während Kjell Scherpen sich emotional verabschiedete, sagte er: „Es macht mich schon ein bisschen traurig, es war eine schöne Zeit hier.“ Jürgen Säumel, normalerweise zurückhaltend, zeigte sich auf der Bühne ausgelassen und genoss den Moment. Die Feierlichkeiten vor dem Stadion dauerten bis spät nachts, während die Stimmung in der Grazer Innenstadt bis zum Sonnenaufgang anhielt. Siehe auch Herzschlagfinale: SK Sturm wird Meister im österreichischen Fußball 2025 Das könnte dich auch noch interessieren: Der SK Sturm Graz: Österreichischer Fußball-Meister 2025 Sturm-Präsident stellt Rathauskoalition Rute ins Fenster Sturm soll sich mit 19-jährigem Basel-Talent einig sein

