Bildergalerie: Pizzera und Jaus heizten den Fans in Graz ordentlich ein!

Dieses Thema Freunden empfehlen
Dieses Thema Freunden empfehlen


Bildergalerie

So heizten Pizzera und Jaus den Fans in Graz ein

  • 14. August 2025, 13:26 Uhr

Markus Kropac

Redaktion

Markus Kropac

Pizzera und Jaus brachten mit ihrem Open-Air-Konzert am Mittwoch den Karmeliterplatz zum Beben. Hier findest du die besten Fotos.

GRAZ. Am Mittwochabend verwandelten Paul Pizzera und Otto Jaus den Grazer Karmeliterplatz in eine stimmungsvolle Open-Air-Bühne. Dieses Konzert markierte den Auftakt zu ihrer „Comedian Rhapsody“-Tour, die vor ausverkauftem Haus und unter freiem Himmel stattfand. Viele Zaungäste fanden ebenfalls den Weg zu diesem unvergesslichen Event.

Pizzera und Jaus lieferten eine stimm- und bildgewaltige Show. | Foto: Anita Hartleb

Das Duo aus Graz und Wien überzeugte mit charmanten Musikkabarett-Stücken in österreichischem Dialekt, begleitet von humorvollen Zwischenansagen und leichter politischer Satire. Die beeindruckenden Rückmeldungen des Publikums deuten darauf hin, dass der Tour-Auftakt am Karmeliterplatz als Erfolg gewertet werden kann.

Upcoming „Comedian Rhapsody“ Tour Dates

In den kommenden Wochen stehen folgende vier Termine auf dem Programm:

  • 22. August 2025: Alpenarena Bad Hofgastein, Bad Hofgastein
  • 23. August 2025: Lipizzanergestüt Piber, Köflach
  • 29. August 2025: Festung Kufstein, Kufstein
  • 30. August 2025: Festung Kufstein, Kufstein

Das könnte dich auch noch interessieren:

Veranstaltungstipps fürs Wochenende in Graz.



Source link

Related posts:

  1. Bühnenfit: Paul Pizzera spricht über die entbehrliche Zeit im Fitnessstudio und seine Leidenschaft für Graz
  2. Bildergalerie: Höhepunkte der Sturm Meisterfeier in Graz
  3. Roth und Pizzera: Marienstüberl feiert 30 Jahre und erhält „Freunde“ an seiner Seite

  4. Graz in historischen Daten: Sturm-Fans zeigen Gedächtnislücken

Picture of Thomas Moser
Thomas Moser
Thomas Moser informiert umfassend über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen in regionalen Branchen.
Inhaltsverzeichnis

Weitere Beiträge

Redaktion

Die Redaktion von Bezirksjournal.at ist ein engagiertes Team aus Journalisten, Redakteuren und kreativen Köpfen, das sich mit Leidenschaft der Berichterstattung über lokale und regionale Themen widmet. Ihr Hauptziel ist es, die Menschen in den Bezirken mit relevanten, informativen und inspirierenden Inhalten zu versorgen, die ihre Lebenswelt direkt betreffen.

Wichtige Links

Informationen

Impressum

AGB

Post Sitemap – Alle Beiträge

© All Rights Reserved.

Beitrag teilen