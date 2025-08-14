Bildergalerie: Pizzera und Jaus heizten den Fans in Graz ordentlich ein!

Pizzera und Jaus brachten mit ihrem Open-Air-Konzert am Mittwoch den Karmeliterplatz zum Beben. Hier findest du die besten Fotos.

GRAZ. Am Mittwochabend verwandelten Paul Pizzera und Otto Jaus den Grazer Karmeliterplatz in eine stimmungsvolle Open-Air-Bühne. Dieses Konzert markierte den Auftakt zu ihrer „Comedian Rhapsody“-Tour, die vor ausverkauftem Haus und unter freiem Himmel stattfand. Viele Zaungäste fanden ebenfalls den Weg zu diesem unvergesslichen Event.

Das Duo aus Graz und Wien überzeugte mit charmanten Musikkabarett-Stücken in österreichischem Dialekt, begleitet von humorvollen Zwischenansagen und leichter politischer Satire. Die beeindruckenden Rückmeldungen des Publikums deuten darauf hin, dass der Tour-Auftakt am Karmeliterplatz als Erfolg gewertet werden kann.

Upcoming „Comedian Rhapsody“ Tour Dates



In den kommenden Wochen stehen folgende vier Termine auf dem Programm:

22. August 2025: Alpenarena Bad Hofgastein, Bad Hofgastein

23. August 2025: Lipizzanergestüt Piber, Köflach

29. August 2025: Festung Kufstein, Kufstein

30. August 2025: Festung Kufstein, Kufstein

