Bildergalerie: So stilvoll wurde der Bauernbundball 2025 gefeiert

Ein voller Erfolg: Der Steirische Bauernbundball 2025! Bei der 74. Auflage des beliebten Balls kamen die Gäste in traditioneller Tracht, darunter Dirndl, Steireranzug und Lederhosen, um das heimische Brauchtum in der Grazer Stadthalle gebührend zu feiern.

GRAZ/STEIERMARK. Unter dem Motto „Gesellig wird’s sein mit Steirischem Wein“ versammelten sich am Freitag, dem 23. Februar 2025, rund 16.000 Feierlustige in der Grazer Messe. Der Bauernbundball hat sich über die Jahre hinweg zu einem der größten und eindrucksvollsten Events der Steiermark entwickelt, das Brauchtum und Regionalbezug in den Mittelpunkt stellt. Die Veranstaltung fördert die Gemeinschaft und die Verbindung zur steirischen Kultur.

Für ein mitreißendes Unterhaltungsprogramm sorgten verschiedene musikalische Acts. Unter anderem kamen die Pagger Buam und Lauser, die Edlseer sowie die Fürsten und Südsteirer. Auch Kärntens Schlagerstar Melissa Naschenweg, das Harmonika-Allround-Talent Marc Pircher und Evergreen-DJ Peter Wurzinger trugen zur festlichen Stimmung bei. Gäste konnten sich auf diverse Musikrichtungen freuen, die von traditionell bis modern reichten und für jeden Geschmack etwas zu bieten hatten.

Die Tanzflächen waren bis spät in die Nacht hinein gefüllt, und zahlreiche Tänze wurden zu den Beats von Kult-Coverbands wie Egon 7 und Smash aufgeführt. Auch das vielseitige musikalische Angebot von Harmonika-Staatsmeister Franky Leitner sowie den Club-DJs MaxxDuke und Selecta sorgte für ausgelassene Stimmung. Ein Highlight war auch Martin Fritz, bekannt als M-Craft, der für eine spannende Mischung aus DJ-Sets sorgte.

MeinBezirk war mitten im Geschehen und hat den stimmungsvollen Abend in dieser und weiteren Bildergalerien dokumentiert. Es gab zahlreiche Gelegenheiten, Erinnerungsfotos zu schießen, die die festliche Atmosphäre und die Freude unter den Gästen festhielten.

