Bildergalerie: So stilvoll wurde der Bauernbundball 2025 gefeiert

Ein voller Erfolg beim Steirischen Bauernbundball 2025! Auch in seiner 74. Auflage schmissen sich die Gäste in traditionelle Gewänder wie Dirndl, Steireranzug und Lederhose, um in der beeindruckenden Grazer Stadthalle das heimische Brauchtum gebührend zu feiern. GRAZ/STEIERMARK. Unter dem festlichen Motto „Gesellig wird’s sein mit Steirischem Wein“ kamen am Freitagabend rund 16.000 feierfreudige Gäste in der Grazer Messe zusammen. Die Veranstaltung, die seit vielen Jahren ein Highlight im steirischen Veranstaltungskalender darstellt, wurde von einem abwechslungsreichen musikalischen Programm begleitet. Unter den Auftritten befanden sich populäre Gruppen wie die Pagger Buam, die Edlseern und die Südsteirer, sowie der Kärntner Schlagerstar Melissa Naschenweg, das Harmonika-Talent Marc Pircher und Evergreen-DJ Peter Wurzinger. Siehe auch Trumps Zollpläne: Ein gefährliches wirtschaftliches Roulette! Die Tanzfläche war bis spät in die Nacht gefüllt, als die Gäste zu energiegeladenen Auftritten der Kult-Coverbands Egon 7 und Smash tanzten. Der Harmonika-Staatsmeister Franky Leitner und die angesagten Club-DJs MaxxDuke, Selecta sowie Martin Fritz alias M-Craft und DJMS sorgten für ein vielfältiges musikalisches Angebot, das für jeden Geschmack etwas bot. Die Redaktion von MeinBezirk war mitten im Geschehen und hat den stimmungsvollen Abend in zahlreichen Bildergalerien dokumentiert. Für alle, die diesen unvergesslichen Abend nacherleben möchten, sind hier die Fotos zum Durchstöbern verfügbar (Klicken Sie auf die Fotos). Siehe auch Von Bühnenzauber bis Schifffahrt: Die besten Orte, um Silvester in Wien zu feiern Entdecken Sie noch mehr Fotos vom Bauernbundball 2025: Erleben Sie die Highlights aus der Fotobox, präsentiert von Spar, und lassen Sie sich von der einzigartigen Stimmung des Abends mitreißen.

