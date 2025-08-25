Bildersammlung: Rückblick auf das 5. Landstraßer Fest bei Wien Mitte

Die Landstraßer Hauptstraße bei Wien Mitte verwandelte sich über drei Tage in ein lebhaftes Straßenfest, das sowohl Einheimische als auch Besucher in seinen Bann zog. Vom 21. bis 23. August 2023 bot das Fest ein abwechslungsreiches Programm, das magische Live-Acts und musikalische Darbietungen präsentierte. Spielzelte und Bastelstationen sorgten dafür, dass auch die jungen Landstraßerinnen und Landstraßer auf ihre Kosten kamen.

WIEN/LANDSTRASSE. Die Atmosphäre war eine Mischung aus kindlichem Lachen und dem verlockenden Duft von frisch zubereitetem Popcorn, das über die Landstraßer Hauptstraße zog. Auf der Bühne zwischen Wien Mitte The Mall und dem Center Wien Mitte luden die „Donaupiraten“ die Kinder zum Mitsingen und Mitschunkeln ein, während sich die Schlange vor der Schminkstation immer weiter lichtete.

Das Landstraßer Fest zog in erster Linie die jüngeren Bewohner der Umgebung an. Nach einem regnerischen Start zeigte sich das Wetter am Freitag und Samstag von seiner besten Seite, sodass das gesamte Sortiment an Unterhaltung und Aktivitäten richtig zur Geltung kam.

Ein Programm für alle Generationen

Florian Richter, der Center Manager von Wien Mitte The Mall, äußerte sich positiv über den Verlauf des Festes: „Dank der großzügigen Unterstützung unserer Partner konnten wir ein unterhaltsames Programm auf die Beine stellen, das alle Altersgruppen anspricht und Generationen verbindet.” Solche Veranstaltungen sind nicht nur eine tolle Gelegenheit, die Gemeinschaft zu stärken, sondern fördern auch lokale Geschäfte und Künstler.

Bei der 'Mr. Happy Zaubershow' wurde auch so mancher junger Besucher zum Magier. | Foto: Sunla Mahn
Ein Blick in die ‚Mr. Happy Zaubershow‘, wo Kinder selbst zum Magier wurden.

An beiden Veranstaltungstagen sorgten Programme wie die „Mr. Happy Zaubershow“ und das Clowntheater „Theater Ole“ für zahlreiche Lacher, nicht nur unter den Kindern, sondern auch bei den Erwachsenen im Publikum. Besonders beliebt waren die kleinen Popcorn-Tüten, die das Kino „Cineplexx“ kostenlos an Kinder sowie Passanten verteilte.

Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Strauss-Weltpremiere mit Roncalli und zahlreichen prominenten Gästen. Zudem wird ein Benefizkabarett im Ehrbar-Saal zum Jubiläum veranstaltet. Eine Petition gegen die Wien Holding Arena hat es erfolgreich ins Rathaus geschafft und sorgt für Aufsehen.


