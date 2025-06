Bildung für eine agile und nachhaltige Zukunft: Jeder Einzelne zählt!

In einer zunehmend digitalisierten, agilen und sich rasant verändernden Welt bietet make the difference maßgeschneiderte Lösungen für sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen. Mit einem klaren Fokus auf leistbare Weiterbildung und praxisnahe Beratung unterstützt das Wiener Unternehmen seine Kund:innen dabei, die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt erfolgreich zu bewältigen. Die Relevanz von fortlaufender Bildung ist in der heutigen Zeit unverzichtbar und spiegelt sich in den Angeboten des Unternehmens wider.

Angebote für Privatpersonen: Flexibel lernen, nachhaltig wachsen



Für Privatpersonen bietet make the difference eine breite Palette an Online-Selbstlernkursen, die ideal in den Alltag zu integrieren sind. Diese Kurse decken essentielle Themen ab, die in der heutigen beruflichen Landschaft von Bedeutung sind, wie:

Projektmanagement Grundlagen

Agilität und Change Management

Zeitmanagement und SMART-Ziele

Stressprävention und Resilienz

Die Kurse ermöglichen es den Lernenden, sich flexibel und eigenständig weiterzubilden. Mit einem praxisnahen Ansatz fördern sie nicht nur fachliches Wissen, sondern auch persönliche Weiterentwicklung. Das Unternehmen verfolgt zudem das Prinzip, dass Bildung erschwinglich sein muss. Daher sind diese Kurse so gestaltet, dass sie für möglichst viele Menschen zugänglich sind, unabhängig von finanziellen Möglichkeiten.

Lösungen für Unternehmen: Agilität und Digitalisierung vorantreiben



Für Unternehmen bietet make the difference umfassende Unterstützung in den Bereichen Digitalisierung, Veränderungsmanagement und agile Arbeitsmethoden. Das Leistungsspektrum umfasst:

Blended Learning-Kurse: Diese kombinieren Online-Lernen mit praxisorientierten Präsenzphasen und bieten Themen wie digitale Kompetenzen oder Change Management an.

E-Learning-Entwicklung: Unternehmen können individuelle E-Learning-Inhalte nutzen, die genau auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind und in ihr Corporate Branding integriert werden können.

Agile Beratung und Coaching: Das Team unterstützt Unternehmen dabei, agile Methoden einzuführen und eine Unternehmenskultur zu etablieren, die auf Flexibilität und Anpassungsfähigkeit basiert.

Besonders hervorzuheben ist die Engagement des Unternehmens, auch kleinen und mittelständischen Betrieben Zugang zu Lösungen zu ermöglichen, die oft nur großen Konzernen vorbehalten sind. Durch ein Netzwerk von Partnern ermöglicht make the difference eine schnelle und ressourcenschonende Umsetzung.

Kostenfreie Mini-Kurse: Ein Einstieg in die digitale Welt



Im Rahmen der Initiative „Digital Überall“ bietet das Unternehmen ab September 2025 kostenfreie Mini-Kurse an, die den Teilnehmer:innen helfen, sich mit grundlegenden digitalen Themen vertraut zu machen.

In der Workshopreihe „Mein Smartphone verstehen: einfach und sicher im Alltag“ werden Seniorinnen und Senioren in nur 3 Halbtagen (im Wochenabstand) lernen, ihr Smartphone effektiv zu nutzen. Ein weiterer Kurs, „Klick & Kreation: Deine digitale Medienwerkstatt“, richtet sich an alle, die mit ihren Smartphones fotografieren möchten. Hier können sie an eigenen Projekten arbeiten und erhalten zusätzlich ein 30-minütiges 1:1 Coaching (online).

Die Kurse sind kostenlos und finden an verschiedenen Standorten der Büchereien Wien sowie im Wiener Hilfswerk (Nachbarschaftszentren) statt. Alle Termine und Themen sind verfügbar unter https://digital.makethedifference.at.

Werte, die den Unterschied machen

Der Kern der Unternehmensphilosophie von make the difference liegt in den gelebten Werten:

Kreativität und Einzigartigkeit: Jedes Angebot wird individuell angepasst.

Leidenschaft: Das Team engagiert sich mit voller Hingabe für die Projekte und Kunden – Wiener Charme inklusive.

Nachhaltigkeit: Bildung wird als Schlüssel für langfristige Entwicklung angesehen.

Mit dem Motto „Es gibt nichts, was man nicht lernen kann, wenn man nur will“ möchte das Unternehmen Menschen dazu ermutigen, lebenslang zu lernen und Veränderungen aktiv zu gestaltet.

Bildung für alle – gemeinsam den Unterschied machen



Egal ob Sie als Privatperson Ihre Kompetenzen erweitern oder als Unternehmen Ihr Team auf die Zukunft vorbereiten möchten, make the difference bietet praxisnahe Lösungen, die durch Flexibilität, Erschwinglichkeit und Qualität überzeugen.

Starten Sie noch heute Ihre Lernreise oder bringen Sie Ihr Unternehmen auf den Weg zur agilen Transformation – denn mit Engagement und den richtigen Werkzeugen können wir gemeinsam den Unterschied machen.