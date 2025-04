Bildung: HLW-Kongress mit dem Leitsatz „Innovation begegnet Inspiration“

Der HLW-Kongress 2025 in Graz: Ein Zentrum für Bildungstransformation

GRAZ. Am 3. und 4. April 2025 fand der HLW-Kongress an der HLW-Schrödinger statt, der sich als bedeutende Plattform für bildungspolitische und pädagogische Innovation etablierte. Unter dem Motto „Innovation trifft Inspiration“ versammelten sich Direktorinnen und Direktoren der höheren Lehranstalten für wirtschaftliche Berufe (HLW) aus ganz Österreich, um gemeinsam innovative Konzepte zu erarbeiten und auszutauschen. In Anbetracht der sich schnell verändernden Bildungslandschaft, die durch Digitalisierung und neue wirtschaftliche Anforderungen geprägt ist, war der Kongress ein wichtiger Schritt zur Weiterentwicklung der Ausbildung an HLWs.

Inspirierende Vorträge und praxisnahe Workshops

Das Programm des Kongresses umfasste eine Vielzahl an Vorträgen, Diskussionen und Workshops, die sich mit aktuellen Herausforderungen im Bildungssektor befassten. Experten sprachen über den Einfluss globaler wirtschaftlicher Trends auf das Bildungssystem und erörterten die Erwartungshaltungen von Unternehmen an Ausbildungsinstitute. Besondere Beachtung fand die Rolle der Digitalisierung, die nicht nur Lehrmethoden revolutioniert, sondern auch die notwendige Digitalisierung innerhalb der Schulen selbst vorantreibt.

Ein Schwerpunkt lag auch auf der Förderung der Kooperation zwischen Wirtschaft und Schulen. Die Diskussionen zeigten, dass eine engere Zusammenarbeit nicht nur für die berufliche Ausbildung der Beeinuschten wichtig ist, sondern auch dazu beiträgt, dass die Ausbildungsinstitute auf die Bedürfnisse der Wirtschaft reagieren können. Experten der Wirtschaft teilten Erfahrungen und Best Practices, die wertvolle Anregungen für die Entwicklung neuer Bildungsmodelle lieferten.

Zusammen mit mehr als 70 Repräsentantinnen und Repräsentanten aus allen Bundesländern sowie Vertretern der Bildungsdirektionen und des Bildungsministeriums wurde der Austausch neuer Ideen und Konzepte gefördert. Ziel war es, zukunftsorientierte Ansätze in die Praxis umzusetzen und neue Impulse für die Bildungsreform zu setzen. Mit den diskutierten Vorhaben werden die HLWs in Österreich gut auf die Herausforderungen der kommenden Jahre vorbereitet.

Die Veranstalter der HLW-Schrödinger äußerten sich positiv über den Verlauf des Kongresses und bezeichneten ihn als durchschlagenden Erfolg, der sowohl den Austausch zwischen Bildungsträgern als auch zwischen Bildung und Wirtschaft weiter fördern wird.

