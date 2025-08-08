Bildungsdirektionen: Erfolgreiche Strategien für die Lehrersuche ohne Stress!

Aktuelle Personalsituation im österreichischen Bildungssystem

In Österreich arbeiten insgesamt 125.000 Lehrerinnen und Lehrer. Die Bildungseinrichtungen stehen jedoch vor Herausforderungen aufgrund einer zunehmenden Pensionierungswelle, die zu Engpässen geführt hat. Bei der Hauptausschreibung im April wurden 6.100 Posten mit rund 89.000 Stunden angeboten, wobei der größte Bedarf in Wien mit knapp 2.000 Stellen besteht.

Einführung neuer Modelle

Um dem Personalmangel entgegenzuwirken, wurde vor zwei Jahren ein neues Modell für Quereinsteiger in der Sekundarstufe (Mittelschule, AHS, BMHS) eingeführt. Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) plant, dieses Modell künftig auch auf die Volksschulen auszuweiten. Zudem wird die Lehrerausbildung reformiert, um den Anforderungen des Bildungssystems besser gerecht zu werden.

Aktueller Stand der Bewerbungen

Das Bildungsministerium berichtet, dass die Personalsituation weiterhin „nach wie vor angespannt“ ist, besonders in bestimmten Regionen gibt es erhebliche Unterschiede. Auf eine APA-Anfrage teilte das Ministerium mit, dass die Bewerbungsphase im Vergleich zum Vorjahr mit einem Plus von 17 Prozent bei den Interessenten sehr erfolgreich verlaufen ist. „Damit wird es auch heuer möglich sein, dass alle Unterrichtsstunden im neuen Schuljahr gehalten werden können.“

Personalsituation in den einzelnen Bundesländern

Wien

In Wien arbeiten etwa 16.000 Lehrerinnen und Lehrer. Für die kommende Woche stehen noch rund 240 Posten zur Ausschreibung, wobei zwei Drittel dieser Stellen an Volksschulen angesiedelt sind. Es wird in 22 Fällen noch nach klassenführenden Lehrpersonen gesucht, zusätzlich fehlen Lehrerinnen und Lehrer für Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache sowie Teamlehrer. Auch an den Sonderschulen sind noch 48 Stellen unbesetzt.

Burgenland

Im Burgenland gibt es weiterhin Bedarf an Lehrkräften in den Bereichen Sonderpädagogik, Inklusion, Kroatisch und den kreativ-musischen Fächern. Besonders schwierig gestaltet sich die Besetzung an Mittelschulen in den Bezirken Neusiedl, Güssing und Jennersdorf. Hier greift man vermehrt auf Mehrdienstleistungen und Sonderverträge zurück.

Kärnten

An den Kärntner Pflichtschulen sind in der dritten Ausschreibungsrunde noch knapp 100 Stellen verfügbar, vor allem in den naturwissenschaftlichen Fächern und an Volksschulen. Insgesamt gibt es mehr Bewerbungen pro Stelle im Vergleich zum Vorjahr.

Tirol

In Tirol gibt es im Pflichtschulbereich nur an zwei Volksschulen insgesamt 35 Stunden, die noch offen sind, die Bildungsdirektion ist jedoch zuversichtlich, diese bis zum Schulstart zu besetzen.

Niederösterreich

In Niederösterreich geht die Bildungsdirektion davon aus, dass alle offenen Stellen besetzt werden können. Hier gab es in diesem Jahr doppelt so viele Bewerbungen wie ausgeschriebene Stellen, wobei Druckpunkte in den Bereichen Religion und kreative Fächer festgestellt wurden.

Oberösterreich, Steiermark und Salzburg

Oberösterreich meldet eine erfreuliche Bewerberlage, während die Steiermark sich in einer deutlich besseren Situation präsentiert als in den Vorjahren. In Salzburg gibt es in bestimmten Regionen noch Herausforderungen, aber die Gesamtversorgung der Schulen ist „mit hoher Wahrscheinlichkeit gesichert“.

Vorarlberg

In Vorarlberg wird eine leichte Entspannung im Vergleich zu den Vorjahren festgestellt. Aktuell sind noch 45 Stellen ausgeschrieben, hauptsächlich Teilzeitstellen. Eine weitere Ausschreibung ist für den Sommer geplant.

Zusammenfassung

Die derzeitige Personalsituation im österreichischen Bildungssystem zeigt sowohl positive Entwicklungen durch die steigende Bewerberzahl als auch Herausforderungen in einigen Regionen. Die Bildungsdirektionen sind optimistisch, dass die Bewerberlage die Anforderungen der Schulen decken kann, doch bleibt die Effizienz und Attraktivität des Lehrerberufs ein zentrales Thema, das angegangen werden muss.