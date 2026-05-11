Bildungsinnovation in Tirol: Europäische Schule integriert Kindergarten und ermöglicht lückenlosen Schulweg bis zur Matura

Anerkannte Europäische Schule Tirol wird um Kindergartenstandort erweitert

Die Anerkannte Europäische Schule (AES) Tirol erweitert ihr Bildungsangebot um den Kindergarten Daniel Sailer in Innsbruck. Mit der Einbindung des Kindergartens entsteht schrittweise ein durchgängiges Bildungsprogramm vom frühen Kindesalter bis zur Matura.

Offiziell bestätigt wurde die Erweiterung mit der Unterzeichnung einer AES-Kooperationsvereinbarung im Landhaus in Innsbruck. Die Unterzeichnung fand an einem Montag statt.

Durchgängiger Bildungsweg bis zur Matura

Das Programm der AES Tirol umfasste bisher die Primarstufe und die Sekundarstufe. Ab Herbst 2027 bietet die Einrichtung ein kontinuierliches Bildungsprogramm vom Kindergarten bis zur Matura an.

Zu diesem Programm gehören der Kindergarten Daniel Sailer, die Volksschule Saggen, die Volksschule Altwilten und das Akademische Gymnasium Innsbruck. Die erste europäische Maturaprüfung der AES Tirol soll im Schuljahr 2027/28 stattfinden.

Mehrsprachigkeit und europäische Ausrichtung

Der neue Kindergartenstandort fördert durch Native Speakers mehrsprachige und interkulturelle Kompetenzen im Kindesalter. Die AES Tirol bietet insgesamt ein multilinguales Bildungsprogramm.

Zum Bildungsangebot gehören Unterricht in mehreren Sprachen, darunter Deutsch, Englisch und Italienisch. Ergänzt wird das Programm durch europäische Fächer wie Musik und Kunst.

Einziger AES-Standort in Österreich

Innsbruck ist der einzige Standort einer Anerkannten Europäischen Schule in Österreich. Im Herbst 2026 rechnet man mit über 800 Schülerinnen und Schülern an der AES Tirol.