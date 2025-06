Billie Eilish in Wien: Wichtige Infos für Fans vor dem Konzert

Der 23-jährige Weltstar Billie Eilish kommt am kommenden Freitag nach Wien. Im Rahmen ihrer Tournee „Hit Me Hard and Soft“ gibt es ein Konzert in der Wiener Stadthalle, das alle Fans elektrisieren wird. MeinBezirk hat die wichtigsten Informationen für Ticketbesitzer zusammengestellt.

WIEN. Am Freitag, den 6. Juni, ist es soweit: Billie Eilish wird im Rahmen ihrer „Hit Me Hard and Soft“-Welttournee ab 19 Uhr in der Halle D der Wiener Stadthalle auftreten. Es ist ihr erster Auftritt in Österreich seit dem Frequency Festival 2019 in St. Pölten, und viele Fans sind gespannt auf die energiegeladene Performance der mehrfachen Grammy-Gewinnerin.

Um den Besuch für alle Fans angenehm zu gestalten, gibt es einige wichtige Hinweise. Der Veranstalter führt ein einheitliches Nummernsystem mit Armbändern ein, um den frühen Fans einen Platz in der Warteschlange zu garantieren. Die Ausgabe erfolgt am Donnerstag, den 5. Juni, ab 17 Uhr. Dieses Nummernsystem ist am Showtag nur in Verbindung mit dem Armband gültig.

Einlass ab 17.30 Uhr

Die Stadthalle hat erklärt: „Nachdem man die offizielle Nummer und ein Armband des Veranstalters erhalten hat, bitten wir alle, den Vorplatz und Park vor der Stadthalle zu verlassen, da dieser für die weitere Abwicklung benötigt wird. Euer Platz in der Schlange ist durch das Armband garantiert.“ Das Warten oder Campen vor dem 6. Juni ist ausdrücklich nicht gestattet.

Ab 13 Uhr dürfen Fans bei den Eingängen anstehen. Die Stadthalle weist darauf hin, dass nur anwesende Personen ein Nummer/Armband erhalten können; eine Abholung für andere ist nicht möglich. Der Einlass beginnt um 17.30 Uhr und die Tore für Nord und Süd öffnen gleichzeitig. Alle Besucher müssen mit einem gültigen Ticket zur Kontrolle erscheinen. Weitere Informationen findet man auf der Website der Stadthalle.

Folgende Gegenstände sind verboten

Taschen oder Rucksäcke größer als DIN A4 (ein Taschendepot ist vorhanden).

Glas, Dosen und PET-Flaschen

TetraPaks über 0,5 Liter

Speisen in größeren Mengen als „Snackmengen“

Kameras mit Wechselobjektiven

Tablets und Selfie-Sticks

Schirme, Geschenke für die Künstlerinnen und Künstler

Plakate oder Fahnen, die größer sind als DIN A3

Feuerwerksgegenstände

Aufblasbare Tiere oder Kostüme

Waffen und Drohnen

Sperrige Gegenstände wie Hocker oder Skateboards

Nachhaltigkeitsinitiativen

Billie Eilish, die mit vollem Namen Billie Eilish Pirate Baird O’Connell heißt, engagiert sich seit mehreren Jahren für Umweltbelange. Sie kooperiert mit der Organisation Reverb, um ihre Tour nachhaltiger zu gestalten. Damit soll die Luftverschmutzung reduziert und der Verbrauch von Einwegplastik minimiert werden. Die Veranstalter haben sich verpflichtet, ausschließlich vegane Snacks und Getränke anzubieten, um das ökologische Bewusstsein zu fördern.

Auf den Konzerten können die Fans wiederverwendbare „#RockNRefill“-Flaschen erwerben, deren Erlös gespendet wird. Auch in der Wiener Stadthalle werden kostenlose Wassernachfüllstationen bereitgestellt, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.

