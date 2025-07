Bim-Beschuss, E-Moped-Verbot und der Kampf ums Überleben eines Zug-Kletterers

Was hast du am Freitag in Wien verpasst?





Polizei sichert Verdächtigen nach Beschuss von Straßenbahn

Am Freitagmorgen wurde die Wiener Polizei zu einem Vorfall gerufen, bei dem ein Passagier einer Straßenbahn beschossen wurde. Der Verdächtige konnte schnell identifiziert und festgenommen werden. Die Ermittlungen laufen, um festzustellen, ob es sich um einen gezielten Angriff oder ein misslungenes Experiment handelt. Die Stadtverwaltung hat betont, dass die Sicherheit im öffentlichen Verkehr oberste Priorität hat.

Vorschlag aus Wien soll E-Mopeds vom Radweg verbannen

In der jüngsten Sitzung des Wiener Gemeinderats wurde ein Vorschlag diskutiert, der die Nutzung von E-Mopeds auf Radwegen untersagen soll. Die Initiative zielt darauf ab, die Sicherheit der Radfahrer zu erhöhen und die Verkehrsordnung zu verbessern. Radfahrer und Fußgänger haben oft Schwierigkeiten, sich gegen die zunehmende Anzahl von E-Mopeds auf den Radwegen zu behaupten. Ähnliche Regelungen wurden bereits in Städten wie Berlin implementiert, um das Zusammenleben zu fördern.

Mann nach Stromschlag auf Waggon in Lebensgefahr

Ein dramatischer Vorfall ereignete sich, als ein Mann versuchte, auf einen stehenden Zug zu klettern und dabei einen Stromschlag erlitt. Notärzte wurden schnell zur Stelle, doch der Zustand des Mannes ist kritisch. Dies erinnert daran, wie gefährlich unachtsames Verhalten im Umgang mit dem öffentlichen Verkehr sein kann. Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) warnen eindringlich davor, Züge und Bahnanlagen nicht zu betreten.

Gegen den Staudenknöterich ist kein Kraut gewachsen

Der invasive Staudenknöterich breitet sich in Wien weiterhin aus. Umweltbehörden berichten, dass herkömmliche Methoden zur Bekämpfung nicht effektiv sind. Planungen sind im Gange, um alternative Mittel zu finden und verstärkt Aufklärungsarbeit zu leisten, damit die Wiener Bevölkerung über die Gefahren informiert wird, die von dieser Pflanze ausgehen. Die Stadt hat zudem ein Konzept für eine langfristige Eindämmung разработa.

Buchungen in Bank-App verschwinden plötzlich

Nutzer einer beliebten Bank-App in Wien berichteten am Freitag von einem unerwarteten Problem, bei dem Buchungen plötzlich aus der App verschwunden sind. Das Institut entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten und arbeitet an einer technischen Lösung. Finanzexperten raten betroffenen Kunden, ihre Kontoauszüge sorgfältig zu überprüfen und Kontakt zum Kundenservice der Bank aufzunehmen.

Die Hütteldorfer Straße soll trotz Baustelle aufleben

In einem aufregenden Schritt zur Belebung der Hütteldorfer Straße steht trotz laufender Bauarbeiten eine Reihe von Veranstaltungen bevor. Ziel der Initiative ist es, die Nachbarschaft zusammenzubringen und lokale Geschäfte zu unterstützen. Es sind zahlreiche Marktstände sowie Live-Musik geplant, um den Anwohnern und Besuchern ein angenehmes Erlebnis zu bieten.

7.700 Bewerber allein in Wien für knapp 770 Studienplätze

Die Nachfrage nach Studienplätzen in Wien bleibt hoch: Für dieses Jahr haben sich 7.700 Bewerber auf nur 770 verfügbare Plätze beworben. Dies verdeutlicht die große Konkurrenz und den Wunsch vieler junger Menschen, eine akademische Ausbildung zu absolvieren. Bildungsakademiker bemängeln allerdings die unzureichende Anzahl an angebotenen Studienplätzen und fordern eine umfassende Reform des Bildungssystems in Österreich.





